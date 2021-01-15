Сказочное пирожное: рецепт приготовления вкусного и красивого лакомства для детей и взрослых
Пушистые, вкусные и простые в приготовлении сказочные пирожные всегда являются отличным развлечением для детей и подростков. На приготовление этого рецепта от начала до конца уходит час, из него получается от 12 до 16 пирожных.
Ингредиенты
• 110 г масла или маргарина, размягченного при комнатной температуре;
• 110 г сахарной пудры;
• 2 слегка взбитых яйца от кур свободного выгула (домашних);
• 1 чайная ложка ванильного экстракта;
• 110 г самоподъемной муки;
• 1-2 столовые ложки молока.
Для глазури
• 300 г сахарной пудры;
• 2-3 столовые ложки воды;
• 2-3 капли пищевого красителя;
• сотни и тысячи или другие украшения для торта.
Метод
Шаг первый
Разогрейте духовку до 180С. Возьмите две формы для торта с 12 отверстиями и положите в них столько бумажных коробок, сколько вам понадобится.
Шаг второй
Взбейте масло и сахар вместе в миске до бледности.
Вбейте яйца понемногу и добавьте ванильный экстракт.
Шаг третий
Добавьте муку большой металлической ложкой.
Шаг четвертый
Добавьте немного молока, пока смесь не станет мягкой.
Выложите смесь ложкой в бумажные коробки, пока они не заполнятся наполовину.
Шаг пятый
Выпекать в духовке от восьми до 10 минут, пока сверху не станет золотисто-коричневого цвета, а вертел, вставленный в один из коржей, не станет чистым.
Дать остыть в течение 10 минут, затем вынуть из формы и остудить на решетке.
Шаг шестой
Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте достаточно воды, чтобы получилась однородная смесь.
Добавьте пищевой краситель - хорошо подойдут пастельные розовые, синие и желтые тона.
Шаг седьмой
Чтобы заморозить сказочные лепешки, сбрызните коржи глазурью, присыпьте украшениями.
Отложите, пока глазурь не затвердеет. Это должно занять от 15 до 30 минут.
Источник: 1 Минута