Сказочное пирожное: рецепт приготовления вкусного и красивого лакомства для детей и взрослых

Ингредиенты

Пушистые, вкусные и простые в приготовлении сказочные пирожные всегда являются отличным развлечением для детей и подростков. На приготовление этого рецепта от начала до конца уходит час, из него получается от 12 до 16 пирожных.

• 110 г масла или маргарина, размягченного при комнатной температуре;

• 110 г сахарной пудры;

• 2 слегка взбитых яйца от кур свободного выгула (домашних);

• 1 чайная ложка ванильного экстракта;

• 110 г самоподъемной муки;

• 1-2 столовые ложки молока.

Для глазури

• 300 г сахарной пудры;

• 2-3 столовые ложки воды;

• 2-3 капли пищевого красителя;

• сотни и тысячи или другие украшения для торта.

Метод

Шаг первый

Разогрейте духовку до 180С. Возьмите две формы для торта с 12 отверстиями и положите в них столько бумажных коробок, сколько вам понадобится.

Шаг второй

Взбейте масло и сахар вместе в миске до бледности.

Вбейте яйца понемногу и добавьте ванильный экстракт.

Шаг третий

Добавьте муку большой металлической ложкой.

Шаг четвертый

Добавьте немного молока, пока смесь не станет мягкой.

Выложите смесь ложкой в бумажные коробки, пока они не заполнятся наполовину.

Шаг пятый

Выпекать в духовке от восьми до 10 минут, пока сверху не станет золотисто-коричневого цвета, а вертел, вставленный в один из коржей, не станет чистым.

Дать остыть в течение 10 минут, затем вынуть из формы и остудить на решетке.

Шаг шестой

Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте достаточно воды, чтобы получилась однородная смесь.

Добавьте пищевой краситель - хорошо подойдут пастельные розовые, синие и желтые тона.

Шаг седьмой

Чтобы заморозить сказочные лепешки, сбрызните коржи глазурью, присыпьте украшениями.

Отложите, пока глазурь не затвердеет. Это должно занять от 15 до 30 минут.

Источник: 1 Минута