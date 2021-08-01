Сколько Филипп Киркоров тратит денег на содержание своих детей? Настоящие золотые детки

Помимо досуга и развлечений, Филипп Бедросович еще и инвестирует в образование.

Сколько же стоит учеба Мартина и Аллы-Виктории? По данным, имеющимся в открытом доступе, сумма составляет более полумиллиона рублей в месяц!

Особую позицию занимает прививание ценностей и посещение различных кружков. По правде говоря, У Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых очень загруженный график.

Они регулярно посещают спортивные секции, занимаются изучением иностранных языков, и все это успевают совмещать с прилежной учебой. Известно, что на развитие детей поп-король ежемесячно тратит около 660 тысяч рублей.

Отец-одиночка Филипп Киркоров: как артист воспитывает своих детей и какая женщина главная в их доме?

Отметим, О том, что у шоумена есть шестилетняя дочь Алла Виктория и пятилетний сын Мартин Кристо знают все. Дети рождены от суррогатных матерей (или матери), их имена певец тщательно скрывает. В последнее время в доме живет бизнес-леди Наталья Ефремова, которая занимается воспитанием наследников Киркорова. Является ли она женой Филиппа, любовницей или просто домоправительницей сказать сложно.

Филипп Киркоров с детьми

Филипп Киркоров

Кто настоящая мать детей Филиппа Киркорова: Алла Пугачева, Ани Лорак или Наталья Ефремова?

Источник: 1 Минута