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Сколько Филипп Киркоров тратит денег на содержание своих детей? Настоящие золотые детки

Сколько Филипп Киркоров тратит денег на содержание своих детей? Настоящие золотые детки

Помимо досуга и развлечений, Филипп Бедросович еще и инвестирует в образование.

Сколько же стоит учеба Мартина и Аллы-Виктории? По данным, имеющимся в открытом доступе, сумма составляет более полумиллиона рублей в месяц!

Особую позицию занимает прививание ценностей и посещение различных кружков. По правде говоря, У Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых очень загруженный график.

Они регулярно посещают спортивные секции, занимаются изучением иностранных языков, и все это успевают совмещать с прилежной учебой. Известно, что на развитие детей поп-король ежемесячно тратит около 660 тысяч рублей.

Отец-одиночка Филипп Киркоров: как артист воспитывает своих детей и какая женщина главная в их доме?

Отметим, О том, что у шоумена есть шестилетняя дочь Алла Виктория и пятилетний сын Мартин Кристо знают все. Дети рождены от суррогатных матерей (или матери), их имена певец тщательно скрывает. В последнее время в доме живет бизнес-леди Наталья Ефремова, которая занимается воспитанием наследников Киркорова. Является ли она женой Филиппа, любовницей или просто домоправительницей сказать сложно.

Сколько Филипп Киркоров тратит денег на содержание своих детей? Настоящие золотые детки Филипп Киркоров с детьми

Сколько Филипп Киркоров тратит денег на содержание своих детей? Настоящие золотые детки Филипп Киркоров

Кто настоящая мать детей Филиппа Киркорова: Алла Пугачева, Ани Лорак или Наталья Ефремова?

Источник: 1 Минута

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