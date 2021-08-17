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Сколько заработали на рекламе мороженого Каменских, Полякова и Дзидзьо : “Заоблачные суммы”

Сколько заработали на рекламе мороженого Каменских, Полякова и Дзидзьо : “Заоблачные суммы”

Журналистам программы "Разоблачения" на телеканале LIVE удалось пообщаться со специалистом по маркетингу Юрием Ковальчуком  и узнать, сколько Настя Каменских, Дзидзьо и Полякова получили за рекламу любимого летнего десерта.

По словам специалиста по маркетингу, реклама тех или иных продуктов звездами не ограничивается только баннерами и рекламными. Знаменитость заключает с брендом договор, согласно которого они должны рекламировать продукт еще и в своих социальных сетях. Однако за такую рекламу знаменитостям нужно заплатить приличный гонорар.

Сколько заработали на рекламе мороженого Каменских, Полякова и Дзидзьо : “Заоблачные суммы” Оля Полякова в рекламе мороженого

"По моей информации, гонорар звезды может составлять от 50 тысяч гривен до миллиона. В то же время по информации некоторых печатных изданий, чеки за подобные услуги в топовых артистов могут достигать и 5-ти миллионов гривен.", — поделился специалист по маркетингу Юрий Ковальчук.

Сколько заработали на рекламе мороженого Каменских, Полякова и Дзидзьо : “Заоблачные суммы” Настя Каменских рекламирует мороженое у себя в Инстаграме

Известно, что больше всего за рекламу получают Дима Монатик и Настя Каменских - более миллиона гривен за контракт. Сотнями тысяч гривен исчисляются гонорары Дзидзьо и Оли Поляковой. Певец Павел Зибров получает 50 000 гривен.

К слову, самыми дорогими и востребованными звездами в Украине сейчас являются Тина Кароль, Настя Каменских и Оля Полякова. Им чаще всего предлагают сотрудничество для рекламы.

Источник: 1 Минута

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