Слава Каминская в прозрачной юбке кое в чем призналась и взбудоражила соцсети: тайное стало явным

Слава Каминская недавно отдыхала на Мальдивах. Вместе с ней там были дети, няня и друзья. Она там фотографировалась с ними на фоне райских мест. Фотографии получились красочные, и она решила поделиться с ними в социальных сетях.

Там же она выложила свои рассуждения и признания. После чего поклонники Славы Каминской были заинтригованы. Так она выложила в соцсети 2 эффектные фотографии. На одной Слава представлена в розовом купальнике и в прозрачной ажурной белоснежной юбке. Артистка позирует на пляже. Вокруг белоснежный песок, океан и бунгало.

"Когда мне грустно .... Я смотрю наши старые мультики", - призналась Слава Каминская.

Также Слава раньше выложила в соцсети еще одно ностальгическое фото с Мальдив. На нем она в пестром легком комбинезоне и шляпке.

И самое интересное, что Слава без макияжа.

Она написала, что когда люди обманывают других людей, то сперва они обманывают себя. Они как бы живут в разных реальностях. Сперва вы врете и все приукрашаете и потом живете в этой реальности. Поэтому люди как-то делают себе картинку в голове и потом живут следуя этой воображаемой картинке.

Итог следующий - они начинают жить в иллюзорном мире. Однако все забывают главное: все тайное рано или поздно становится явным.

К такому выводу пришла Слава Каминская. Это заключение выложенное в социальных сетях озадачило ее поклонников.

Теперь они с жаром высказываются, что бы это значило?

Почему Слава Каменская пришла к такому выводу?

Источник: 1 Минута