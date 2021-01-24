Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга

Когда Кристине Орбакайте было 42 года, и она сама уже была неоднократной матерью, в ее семье случилось пополнение. Мама и отчим (Максим Галкин) воспользовались услугами суррогатной матери и завели двоих детей — очаровашка Лиза и мужественный папин наследник Гарри.

Мы решили сравнить в чем разница в воспитании Кристины и ее младшей сестрички Лизы, которые родились с перерывом в 42 года.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

У нее оба родителя, Алла Борисовна и Николас Орбакас, были очень творческими людьми. Поэтому девочка занималась танцами и пением буквально с тех пор, как только начала ходить.

Кристина Орбакайте

Стоит отметить, что Кристину мама проталкивала по карьерной лестнице как могла, но уже более менее осознанном возрасте она начала добиваться славы сама — не хотела быть в тени матери.

Кристина Орбакайте

Лиза Галкина

Лиза Галкина завтракает перед школой

Лиза Галкина завтракает тостом без ничего

Лиза Галкина

Несмотря на то, что на момент рождения Лизы ее звездная мама уже ушла на такую себе сценическую пенсию, она все равно продолжает прививать им любовь к творчеству.

Лиза Галкина

Она записала детей на различные кружки, а Лиза Галкина даже посещала детский показ в качестве модели.

Лиза Галкина

Лиза растет модницей, красоткой, родители заботятся и о ее учебе — отправили в самый престижный лицей.

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Источник: 1 Минута