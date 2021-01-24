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Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга

Когда Кристине Орбакайте было 42 года, и она сама уже была неоднократной матерью, в ее семье случилось пополнение. Мама и отчим (Максим Галкин) воспользовались услугами суррогатной матери и завели двоих детей — очаровашка Лиза и мужественный папин наследник Гарри.

Мы решили сравнить в чем разница в воспитании Кристины и ее младшей сестрички Лизы, которые родились с перерывом в 42 года.

Кристина Орбакайте

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Кристина Орбакайте

У нее оба родителя, Алла Борисовна и Николас Орбакас, были очень творческими людьми. Поэтому девочка занималась танцами и пением буквально с тех пор, как только начала ходить.

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Кристина Орбакайте

Стоит отметить, что Кристину мама проталкивала по карьерной лестнице как могла, но уже более менее осознанном возрасте она начала добиваться славы сама — не хотела быть в тени матери.

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Кристина Орбакайте

Лиза Галкина

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Лиза Галкина завтракает перед школой

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Лиза Галкина завтракает тостом без ничего

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Лиза Галкина

Несмотря на то, что на момент рождения Лизы ее звездная мама уже ушла на такую себе сценическую пенсию, она все равно продолжает прививать им любовь к творчеству.

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Лиза Галкина

Она записала детей на различные кружки, а Лиза Галкина даже посещала детский показ в качестве модели.

Славные сестрички: чем дочери Пугачевой Кристина Орбакайте и Лиза Галкина отличаются друг от друга Лиза Галкина

Лиза растет модницей, красоткой, родители заботятся и о ее учебе — отправили в самый престижный лицей.

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Источник: 1 Минута

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