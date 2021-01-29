Слишком низкий рейтинг: бывшего мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева хотят убрать с ТВ

Прошло уже почти шесть лет после смерти Жанны Фриске, и, казалось бы, жизнь должна налаживаться

Мало того, что на него свалились судебные тяжбы с родителями умершей онкобольной Жанны, так еще и на содержании остался маленький сын Платон. Разбитый Дмитрий Шепелев еле смог, как говорят, "собрать себя в кучу".

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Дмитрий повстречал новую женщину, с которой сейчас проводит очень много времени, и после затяжных "каникул" даже вернулся на телевидение. Однако ненадолго. Спустя полгода не очень рейтинговых программ шоу Дмитрия Шепелева хотят закрыть — якобы, он не подходит публике, на него много негативной реакции, а его программы практически не смотрят.

Так получилось, что хорошие и добрые передачи про идеальную любовь и хорошеньких деток давно никто не смотрит. Такие программы не приносят рейтингов, а значит, априори являются убыточными. Людям, как и много лет назад, нужно зрелищ. А значит, шоу должно продолжаться. Шоу – а именно, скандалы, ссоры, разводы и драки. Дмитрий Шепелев почувствовал это на своей шкуре, и не в первый раз.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу телеканала ТНС, у которой с Дмитрием Шепелевым до этого был заключен контракт.

Речь идет о программе "Ты как и я", которую запустили на ТНТ в 2020 году

Шепелев и ушел с ТНТ именно потому, что его программу не продлили на второй сезон. Теперь он снова в активном поиске проектов и работы.

Тем временем о его личной жизни ничего не известно.

Источник: 1 Минута