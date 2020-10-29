Слоеный салат «Генерал» на праздничный стол: когда хочется приготовить не только вкусно, но и красиво подать

Ингредиенты:

Отварной картофель – 1 шт.

Отварное куриное филе – 150 г

Отварная морковь – 1 шт.

Отварная свёкла – 1 шт.

Моцарелла – 70 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец

Майонез

Зерна граната и зелень

Как готовить салат?

Отварные овощи натереть на крупной терке, а сыр на мелкой. Куриное филе нарезать кубиками.

Чеснок пропустить через пресс и смешать с сыром.

Затем собрать салат. Выложить все ингредиенты слоями. Для этого понадобится кольцо (квадрат) для формирования блюд.

1-й слой – картофель. Его посолить, поперчить и сделать майонезную сеточку.

2-й слой – куриное филе. Также добавить специи по вкусу и нарисовать сетку из майонеза.

3-й слой – морковь и майонез.

4-й слой – сыр с чесноком и снова майонез.

5-й – свёкла. Сделать красивую майонезную сетку, украсить зернами граната и зеленью.

Красивый и сытный салат готов! Через 30-40 минут убрать кольцо и можно наслаждаться, но лучше дать салату настояться несколько часов.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута