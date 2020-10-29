Слоеный салат «Генерал» на праздничный стол: когда хочется приготовить не только вкусно, но и красиво подать
Ингредиенты:
- Отварной картофель – 1 шт.
- Отварное куриное филе – 150 г
- Отварная морковь – 1 шт.
- Отварная свёкла – 1 шт.
- Моцарелла – 70 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец
- Майонез
- Зерна граната и зелень
Как готовить салат?
Отварные овощи натереть на крупной терке, а сыр на мелкой. Куриное филе нарезать кубиками.
Чеснок пропустить через пресс и смешать с сыром.
Затем собрать салат. Выложить все ингредиенты слоями. Для этого понадобится кольцо (квадрат) для формирования блюд.
1-й слой – картофель. Его посолить, поперчить и сделать майонезную сеточку.
2-й слой – куриное филе. Также добавить специи по вкусу и нарисовать сетку из майонеза.
3-й слой – морковь и майонез.
4-й слой – сыр с чесноком и снова майонез.
5-й – свёкла. Сделать красивую майонезную сетку, украсить зернами граната и зеленью.
Красивый и сытный салат готов! Через 30-40 минут убрать кольцо и можно наслаждаться, но лучше дать салату настояться несколько часов.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута