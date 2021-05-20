Служебный роман Ивана и Валюхи Будько из “Сватов”: личная жизнь Добронравова и Кравченко

Естественно, фанатам интересно, есть ли у Татьяны Кравченко и Федора Добронравова роман на самом деле.

В реальной жизни исполнительница роли Валюхи разведена. У нее есть взрослая дочь Анна. После нескольких неудачных отношений Кравченко решила посвятить себя творчеству и съемкам.

Федор Добронравов в роли Ивана Будько

А вот Иван Будько, он же Федор Добронравов, счастливо женат на женщине по имени Ирина. У них есть двое очаровательных сыновей Иван и Виктор, который пошли по стопам отца.

На съемочной площадке ходили слухи, что Татьяна якобы клеилась к Федору, однако официально эту информацию не подтвердили

Федор Добронравов

Татьяна и Федор обожают работать вместе. Говорили даже, что артистка влюблена в коллегу по цеху. Дескать, ради Добронравова Кравченко привела себя в форму.

Злые языки шептались, мол, внимание артистки так надоело исполнителю роли Ивана Будько, что тот не выдержал. Якобы Добронравов отвел флиртующую Кравченко в сторонку и напомнил, что женат и в браке счастлив.

Сама Татьяна Кравченко в одном из интервью признавалась, что любит коллегу по сериалу "Сваты", правда, как друга. По словам актрисы, на площадке ее экранный муж делает все, чтобы в кадре она смотрелась наилучшим образом.

На сцене концерта в честь юбилея сватов Кравченко заявила, что они с Добронравовым и другими актерами очень дружны и сплоченно работают над проектом.

А вы верите в служебный роман Валюхи и Ивана Будько?

Источник: 1 Минута