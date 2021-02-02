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Снежана Бабкина рассказала, что помогает держать себя в руках, когда проблемы с мужем

Снежана Бабкина рассказала, что помогает держать себя в руках, когда проблемы с мужем

В частности, 1 февраля 2021 года Снежана и ее муж Сергей полетели в Австрию, чтобы сдать все подготовительные анализы и сделать операцию. Об операции заговорили украинские врачи, которые заметили, что зрение украинского артиста стало стремительно падать.

Сейчас Бабкин и его жена находятся в Австрии, где посетили больницу Ландштрассе

Бабкина вместе с женой пустили в Вену благодаря добрым людям, которые помогли им. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Снежана Бабкина прилетела в Австрию и порассуждала над дисциплиной и медитацией

"Что такое ДИСЦИПЛИНА в Медитации‼️

Наш мозг найдёт 1007 причин не садиться медитировать!!!

И даже, если вы заставили себя сесть, он будет валить на вашу голову сотни ненужных, бесполезных, отвлекающих, изнуряющих мыслей.

Но ДИСЦИПЛИНА - это регулярная тренировка для нашего тела и мозга!

Мы садимся и концентрируемся на дыхании. Мы концентрируемся на дыхании. Мы концентрируемся на дыхании....

Наш Мозг говорит- Хватит. Я так не привык. Мне тяжело.

И подбрасывает нам новые мысли ( Про картошку, про ужин, про боль в спине, про вчера, про завтра и т.д.)

Но мы КОНЦЕНТРИРУЕМСЯ НА ДЫХАНИИ!!!", — пишет Снежана, супруга украинского артиста Сергея Бабкина.

https://www.instagram.com/p/CKyNjt4prvN/?igshid=1ngg5ih2o9apw

Чтобы описать свое нынешнее состояние, она опубликовала красочное фото с фотосессии, где Снежана без лишней одежды прикрылась лишь кожаным пиджаком.

На шее у супруги и помощницы Сергея Бабкина массивное украшение, волосы аккуратно собраны и уложены на одну сторону.

Фанаты в комментариях пожелали Снежане сил и поддержки.

Источник: 1 Минута

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