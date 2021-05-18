Собчак, Кароль, Лазарев, Потап и другие звезды-трудоголики: работают не покладая рук

Как правило, день востребованного артиста расписан по минутам. Съемки, переговоры, встречи с концертными директорами и агентами, пробы, кастинги, собеседования и многое другое. Это все занимает очень много времени и сил. Многие звезды не скрывают - просыпаются в пять утра, и отрабатывают на съемках более 14 часов, но получают за это немаленькие гонорары.

В этой статье мы расскажем о звездах, которых больше всего можно назвать трудоголиками.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

Начнем с близкого друга Ани Лорак. С детства артист привык следовать правилу - делаешь - делай хорошо. Или не делай вообще.

Он всегда выкладывается на полную. Особенно на своих концертах и корпоративах. Известно, что перед любым мероприятием Сергей Лазарев лично проверяет работу всей команды и детально изучает элементы предстоящего шоу. За один концерт исполнитель может даже похудеть на несколько килограммов, ведь на сцене он выкладывается на сто процентов. Несколько лет назад на одном из шоу Сергей даже упал в обморок – причиной оказалось переутомление.

Тина Кароль

Тина Кароль

Эта украинская звезда не боится работы. У нее что не неделя - то интервью, выход новой песни, презентация чулков или обуви. Она монетизирует свое имя по всем фронтам, и данная работа приносит неплохой финансовый выхлоп.

Ольга Бузова

Бессменная ведущая "Дом-2" Ольга Бузова не может смириться с закрытием шоу

Молодая, энергичная, хочет все и сразу. Так можно коротко описать Бузову. В ее графике нет ни минуты свободного времени. Поклонники поющей телеведущей даже переживают, что Ольга живет на грани сил и возможностей, из-за чего даже попадала в больницу.

Потап

Потап

Украинский рэпер и продюсер, у которого в руках все кипит и горит. Он уж точно знает, как это - работать сутками. Удивительно, как за долгие годы в шоу-бизнесе его не настигло эмоциональное выгорание. Впрочем, если занимаешься любимым делом, тебе это не светит.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Сегодня она ведет вечеринку на Мальдивах или берет интервью у звезды TikTok Дани Милохина а уже завтра снимает остросоциальный репортаж в Башкирии или разговаривает с опасным маньяком. Вот такая насыщенная жизнь у женщины, которая соединяет в своей жизни политику и журналистику, а еще - ведение блога и домашние обязанности.

Источник: 1 Минута