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Собчак прилетела в Сочи, чтобы дать показания в теме аварии

Собчак прилетела в Сочи, чтобы дать показания в теме аварии

Телеведущая Ксения Собчак прилетела в Сочи сразу после поездки в Париж, чтобы посетить отделение полиции и дать показания по поводу аварии, которая случилась с ее участием.

Напомним, что в октябре 2021 года белы Мерседес, в котором ехала Ксения Собчак и ее коллеги, вылетел на встречную полосу, и врезался в автомобиль Фольксваген. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Фольксвагена. Теперь продолжается расследование.

Собчак утверждает, что водителя своего автомобиля не подгоняла

Однако уже на этом этапе расследования следствию удалось установить, что Мерседес двигался с существенным превышением скорости и нарушил правила обгона.

Момент с аварией Ксении Собчак попал на камеру видеонаблюдения, расположенную на мосту. Теперь это является основным аргументом по ходу следствия.

"Ну что, слетала на допрос. В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи. Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться вообще никак. Задали те же вопросы", - прокомментировала свой допрос телеведущая Ксения Собчак.

К слову, от госпитализации после аварии телезвезда отказалась. Она была без серьезных повреждений, однако медики констатировали у нее легкое сотрясение мозга. Из-за ДТП поездку домой пришлось отложить.

Сейчас Собчак и вся ее команда чувствуют себя хорошо.

Источник: 1 Минута

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