Сочный чизкейк с лимоном – к завтраку или ужину: рецепт вкусного и воздушного блюда

Простой, но очень впечатляющий чизкейк, достаточно легкий.

Всякая хозяйка хочет порадовать свою семью чем то вкусным, особенно после трудового дня. Попробуйте приготовить этот удивительный чизкейк. Гарантируем он понравится не только вам, но и вашим ближним. И потом они все время будут просить вас приготовить этот удивительный чизкейк.

Ингредиенты

225 г печенья для пищеварения

100 г сливочного масла, топленого

250 г в кадке маскарпоне

600 г мягкого сыра

2 яйца плюс 2 желтка

цедра 3 лимона, сок 1

4 столовые ложки простой муки

175 г сахарной пудры

Для начинки

½ кастрюли сметаны 284 мл

3 ст.ложки лимонного творога

горсть малины для подачи (по желанию)

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180 ° C / вентилятор 160 ° C / газ 4. Выстелите дно 23-сантиметровой пружинной формы пергаментной бумагой. Выложите печенье с растопленным маслом в кухонный комбайн, затем сделайте мелкую крошку. Вдавите в форму и остудите.

Шаг 2

Взбейте все остальные ингредиенты в большой миске до полного смешивания, вылейте в форму и запекайте 35-40 минут, пока чизкейк не станет однородным.

Шаг 3

Выключите духовку и оставьте пирог внутри, пока он не остынет. Когда он полностью остынет, достаньте из формы и полейте сметаной. Добавьте лимонный творог сверху и украсьте малиной, если хотите.

Источник: 1 Минута