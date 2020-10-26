Согревает, но не полнит: самая подходящая еда на осеннюю слякоть

Но это неправильная установка – можно подобрать такое меню, что будет и сытно, и вкусно, и полезно, и не холодно, а вес – на месте!

Утро

Для утра надо выбирать медленные углеводы – так и выход на холодную улицу, и работа в условиях серости за окном не скажутся на самочувствии и настроении, а сытости хватит до обеда.

Каша с орехами

Подходящие блюда:

овсяная или рисовая каша с орехами, изюмом, сухофруктами;

советский омлет – с молоком, мукой и несколькими кусочками колбасы;

все виды тостовых бутербродов.

Обед и ужин

Мясо позволяет быстро согреться, надолго насыщает и обеспечивает организм многими полезными веществами. Лучше всего его отваривать, а на бульоне делать густые супы со многими ингредиентами.

Густой суп

Обязательны овощи, но стоит перейти на зимний рацион. В него входят:

свекла

цветная капуста

лук-порей

тыква

картофель

Зимние овощи

Обязательно включайте в рацион лук и чеснок – в переработанном виде, а вечером – в свежем. Пока есть возможность купить свежую зелень, делайте это обязательно.

Молочные продукты

На переходное время к зиме оптимальный вариант – продукты с повышенной жирностью: творог, сыры, кисломолочка. Не переживайте, это никак не скажется на фигуре, так как организму требуется повышенное количество энергопоставляющих продуктов.

Мягкий сыр

Фрукты

Эти дары природы лучше выбирать более сладкие: бананы, груши, киви. Отлично балансирует терморегуляцию гранат. А вот цитрусовые исключите – они отнимают тепло и создают дискомфорт.

Фрукты

Дополнительно защитить организм от холода позволяют орехи и сухофрукты, а также горячительные специи: перец, аджика, карри или имбирь.

Орехи и сухофрукты

Специи

Из напитков предпочтение надо отдать черному чаю (зеленый холодит), с дополнением ароматной корицы, имбиря, гвоздики, мяты или кардамона.

Чай с гвоздикой

Источник: 1 Минута