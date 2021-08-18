Сегодня 17:37
Просмотров: 69
Солист группы “Агонь” Антон Савлепов женился на актрисе Ирине Горбачевой после года отношений на расстоянии
Бывший участник группы "Quest Pistols", солист группы "Агонь" Антон Савлепов женился на российской актрисе Ирине Горбачевой. Об этом Ирина рассказала в интервью для YouTube-программы "А поговорить", которое вышло 18 августа.
Антон Савлепов и Ирина Горбачева
Актриса призналась, что они заключили брак еще в июле, однако новость решили сообщить, после того, как отпраздновали свадьбу во время отпуска в Турции.
Ирина Горбачева показала обручальное кольцо во время интервью
Антон и Ирина решили не устраивать пышное торжество. Они собрали самых близких людей, летали на воздушном шаре, пили шампанское и веселились.
Фото со свадьбы Савлепова и Горбачевой
Интересно, что до брака Савлепов и Горбачева встречались год и это были отношения на расстоянии. Горбачева живет и работает в Москве, а Савлепов — в Киеве.
Предложение руки и сердца Антон сделал по телефону.
"Я, на самом деле, очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться?". Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что я предложение сейчас делаю?". Для меня это может проще, но для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, возможно, ей нужна память об этом моменте", — признался Савлепов в программе "А поговорить?".
Источник: 1 Минута
Загрузка...