Солисткам российской группы, которые ехали на концерт в Харьков, запретили въезд в Украину
Харьковские пограничники отказали в визите в Украину, а также запретили въезд в нашу страну на три года солисткам российской группы "Две Маши".
Об этом сообщили в Восточном регионально управлении ГПСУ.
Сегодня утром в поезде "Москва-Кривой Рог", пограничники проверяли документы у гражданок РФ Гайтун Марии, 1990 г.р. и Зайцевой Марии, 1983 р.н.
Как выяснилось, девушки являются солистками российской музыкальной группы "Две Маши".
Девушки планировали посетить с концертом один из клубов в Харькове сегодня вечером.
Но при проведении контроля второй линии выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь".
В связи с этим Госпогранслужба запретила женщинам въезд в Украину.
"Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.
Всего, в течение последних 2 лет, по данным пресс-службы пограничников, Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну около 130 публичным деятелям России.