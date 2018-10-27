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Солисткам российской группы, которые ехали на концерт в Харьков, запретили въезд в Украину

Солисткам российской группы, которые ехали на концерт в Харьков, запретили въезд в Украину

Харьковские пограничники отказали в визите в Украину, а также запретили въезд в нашу страну на три года солисткам российской группы "Две Маши".

Об этом сообщили в Восточном регионально управлении ГПСУ.

Сегодня утром в поезде "Москва-Кривой Рог",  пограничники проверяли документы у гражданок РФ Гайтун Марии, 1990 г.р. и Зайцевой Марии, 1983 р.н.

Как выяснилось, девушки являются солистками российской музыкальной группы "Две Маши".

Девушки планировали посетить с концертом один из клубов в Харькове сегодня вечером.

Но при проведении контроля второй линии выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь".

В связи с этим Госпогранслужба запретила женщинам въезд в Украину.

"Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.

Всего, в течение последних 2 лет, по данным пресс-службы пограничников,  Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну около 130 публичным деятелям России.

Агентство Телевидения Новости

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