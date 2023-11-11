Сравнение iPhone 15 и Samsung Galaxy S23

С течением времени технологии мобильных устройств продолжают развиваться, и два известных гиганта рынка — Apple и Samsung — представляют свои последние творения: iPhone 15 и Samsung Galaxy S23.

Оба смартфона обещают выдающиеся характеристики и инновации, но в чем же разница? Давайте рассмотрим некоторые ключевые аспекты.

Дизайн и материалы

Оба устройства выглядят стильно и современно. Айфон 15 придерживается характерного дизайна Apple с улучшенными материалами и тонким корпусом. Телефон оснащен OLED-дисплеем 6,1 дюйма с Dynamic Island, свойственного моделям Pro 14-ой версии. В целом, девайс аналогичного форм-фактора. При этом материал задней панели - матовое стекло. Что выглядит более впечатляюще, чем глянец четырнадцатой версии.

Samsung Galaxy S23 предлагает инновационные материалы и новый дизайн, типичный для продукции Samsung. Задняя панель отличается матовой поверхностью. Это выглядит эффектно в светлых тонах. Темные цвета также хороши, однако не выделяются на общем фоне.

Экран

Samsung известен своими выдающимися дисплеями, и Galaxy S23 - не исключение. Он предлагает высокое разрешение, яркие цвета и высокую частоту обновления. Это первый девайс серии S, который оснащен стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Apple, как правило, внимательно относится к качеству экранов, и iPhone 15 предлагает точные цвета и отличную читаемость на солнце. Как и Самсунг, Айфон также оснащен 6,1-дюймовым экраном, однако в нем совершеннее технология Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления на высоком уровне.

Производительность

Очевидно, у флагманов разные операционные системы. В этом контексте телефоны от Samsung и Apple предоставляют разные возможности. iOS 17 соревнуется с Android 13 One UI 5.1.

iPhone 15 и 15 Plus управляются чипами Apple A16 Bionic. До этого упомянутый процессор стоял только в Pro 14-й версии.

Данный чип признан одним из самых производительных. В тестах он показывает себя лучше Snapdragon 8 Gen 2, который встроен в Galaxy S23, S23 Plus.

При этом оба процессора легко справляются с подавляющим большинством игр и приложений.

Камеры

Помимо основной 48-мегапиксельной, iPhone оснащен 12-мегапиксельной ультра широкоугольной камерой и 12-мегапиксельной селфи-камерой.

В то же время Samsung имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную широкоугольную, 10-мегапиксельный телеобъектив и селфи на 12 Мп.

У Самсунг заслуживает особого внимания телеобъектив, хотя Эпл предлагает 2х кратный зум, реализованный за счет кропа основного сенсора.

S23 способен записывать видео в формате 8K 24/30 кадров в секунду и 4K 30/60 кадров в секунду.

При этом 15-ый iPhone способен создавать 4K-видео 24/25/30/60 кадров в секунду. Как видим 8K недоступен.

При этом, по оценкам экспертов в качестве HD и 4K Айфон будет иметь преимущество.

Экосистемы

Решение между iPhone 15 и Samsung Galaxy S23 часто зависит от того, к какой экосистеме вы чувствуете себя ближе. Apple предлагает глубокую интеграцию с другими устройствами Apple, в то время как Samsung сосредотачивается на универсальности и совместимости с широким спектром устройств.

Итог

Оба смартфона обещают быть выдающимися в своем классе, и выбор между ними, вероятно, зависит от ваших предпочтений по дизайну, экосистеме и функционалу. В конечном итоге, iPhone 15 и Samsung Galaxy S23 предоставят потребителям множество возможностей для выбора смартфона, который соответствует их ожиданиям.