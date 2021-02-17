Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:19
Просмотров: 60

Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира

Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира

По снимкам пока не очень понятно — это Филипп Киркоров так неудачно покрасился или и правда его вески уже покрыла седина? Интересно, что выглядят эти седые волосы очень реалистично и правдоподобно.

Поклонникам такой облик артиста пришелся вовсе не по душе — пишут в комментариях, что теперь артист выглядит как "натуральный дед".

Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы

Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы

Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы

Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы

Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы

  • "Мне одной показался Светлаков с крашеной бородой", — пишет пользователь с ником amaliyafm101
  • "Как быстро летит время, уже и Киркоров дедом стал", — пишет пользователь с ником arthur muratshin
  • "Я тоже на эту куртку модную поглядывала, но ваша новая прическа конечно очень портит этот молодежный вид", — пишет пользователь с ником vshelyagova

Помимо того, как Филиппу Киркорову долгое время удавалось сохранять такой молодой внешний вид, фанатов также интересует и то, кто же настоящая мать его детей.

Кто настоящая мать детей Филиппа Киркорова: Алла Пугачева, Ани Лорак или Наталья Ефремова?

Сам артист не раз утверждал, что воспользовался услугами суррогатной матери — малышей подарила незнакомая женщина, с которой он даже ни разу не виделся. Но также материнство приписывали и Алле Пугачевой, и Ани Лорак, и некой Наталье Ефремовой.

Мы разобрались кто же настоящая мать его детей и рассказали в видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 