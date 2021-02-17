Старый седой дед: Филипп Киркоров сильно постарел — поклонники не узнают своего кумира
По снимкам пока не очень понятно — это Филипп Киркоров так неудачно покрасился или и правда его вески уже покрыла седина? Интересно, что выглядят эти седые волосы очень реалистично и правдоподобно.
Поклонникам такой облик артиста пришелся вовсе не по душе — пишут в комментариях, что теперь артист выглядит как "натуральный дед".
Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы
Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы
Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы
Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы
Филипп Киркоров сильно постарел: уже видны седые волосы
- "Мне одной показался Светлаков с крашеной бородой", — пишет пользователь с ником amaliyafm101
- "Как быстро летит время, уже и Киркоров дедом стал", — пишет пользователь с ником arthur muratshin
- "Я тоже на эту куртку модную поглядывала, но ваша новая прическа конечно очень портит этот молодежный вид", — пишет пользователь с ником vshelyagova
Помимо того, как Филиппу Киркорову долгое время удавалось сохранять такой молодой внешний вид, фанатов также интересует и то, кто же настоящая мать его детей.
Кто настоящая мать детей Филиппа Киркорова: Алла Пугачева, Ани Лорак или Наталья Ефремова?
Сам артист не раз утверждал, что воспользовался услугами суррогатной матери — малышей подарила незнакомая женщина, с которой он даже ни разу не виделся. Но также материнство приписывали и Алле Пугачевой, и Ани Лорак, и некой Наталье Ефремовой.
Мы разобрались кто же настоящая мать его детей и рассказали в видео на Ютуб-канале "Одна минута".
Источник: 1 Минута