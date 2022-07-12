Стильные обручальные кольца: нюансы выбора

Модные обручальные кольца, равно как и наряды молодых, букет невесты - это все привычные атрибуты каждой свадьбы. Не секрет, что лимузины, платья невест, множество других необходимых для проведения свадеб предметов берутся напрокат, в то время как красивые обручальные кольца должны быть именно куплены, причем сделать это желательно заранее.

Обручальное и свадебное кольцо

Зачастую понятия кольца «обручальные» и «свадебные» подменяются, считаясь синонимами. Это не совсем верно. Стильные обручальные кольца дарят будущие мужья избранницам при помолвке. Церемония бракосочетания подразумевает обмен именно свадебными кольцами. Эти украшения имеют не только различную смысловую нагрузку, но и отличаются внешне друг от друга.

Свадебные кольца, как правило, имеют плоскую либо выпуклую форму и изготавливаются только лишь из металлов, в большинстве случаев, из благородных.

А вот современные обручалки, вручаемые при помолвке, украшаются драгоценными камнями, обычно бриллиантами. Бриллиант символизирует чистоту и прочность уз, соединяющих влюбленных. Достаточно часто роскошные обручальные кольца являются семейными реликвиями, они передаются по наследству матерями женихов. Во время церемонии бракосочетания обручальное кольцо невеста снимает.

Вместо него жених надевает ей на пальчик свадебное. После церемонии допустимо ношение обоих колец: обручальное надевается поверх свадебного. Такие традиции хоть и красивы, но в нашей стране вопрос: «Дарить обручальное кольцо или нет?» - решает жених, сообразно своим материальным возможностям и понятиям о свадебных обычаях.

Ниже в нашей статье термин «обручальное кольцо» будет подразумевать «свадебное». Христианские обычаи подразумевают ношение обмен вступающими в брак простыми кольцами, без излишеств. Эти аксессуары имеют скорее смысловую нагрузку, символизируя нерушимость обязательств и верность супругов.

Многие пары сегодня желают, чтобы их золотые обручальные кольца были украшены бриллиантами, другими драгоценными камнями. Как следствие, их выбор зависит от вкусов молодых. Тем не менее, нужно помнить, что эти знаковые украшения являются в том числе аксессуарами, которые носятся ежедневно.

Как выбираются современные обручальные кольца?

Как вручать

Традиционно, модные обручальные кольца приобретает жених. Обручальное кольцо - первый его подарок будущей супруге, что и обуславливает огромную ответственность выбора, ведь женское обручальное кольцо символизирует счастливое замужество.

В случае, если брак окажется долгим и крепким, великолепные обручальные кольца родителей могут быть в последствии переданы их детям, как своеобразные талисманы, оберегающие новую молодую семью. Сегодня допускается и совместный выбор колец молодыми.

Исключено приобретение с рук обручальных колец по следующим причинам: высокая вероятность стать жертвой обмана; носить чужое обручальное кольцо - дурная примета (исключение - передающиеся по наследству кольца).

Металл

Выбирая модные обручальные кольца, нужно продумать, из какого металла они должны быть изготовлены. Самым популярным металлом для таких украшений традиционно считается золото, хотя возможно приобретение эффектных изделий из платины, серебра.

Ввиду того, что сегодня ювелирные магазины предлагают стильные обручальные кольца из разных золотых сплавов, можно рассмотреть варианты покупки украшений из розового, желтого, белого, красного золота.

Камни

Не лишним будет заранее оговорить наличие у обручальных колец драгоценных камней, определиться с их видами, величиной и количеством.

Кроме традиционных бриллиантов, украшающих роскошные обручальные кольца, можно рассмотреть варианты приобретения таких украшений с камнями, выбираемыми согласно астрологических прогнозов. Допускается ношение обручальных колец с полудрагоценными камнями.

Ширина

Ширина колец - личный выбор жениха и невесты. Традиционно мужчинам рекомендованы более широкие кольца, а женщинам - узкие и изящные.

Считается, что классическая форма данных украшений - гладкая полоска благородного металла. Однако сегодня множество будущих супругов приобретают рифленые обручальные кольца. Великолепно смотрятся красивые обручальные кольца, повторяющие друг друга по форме либо имеющие одинаковые элементы декора.-

Популярная сегодня услуга гравировки обручальных колец позволяет будущим мужу и жене стать обладателями украшений с именем избранника (избранницы), словами верности и любви, даты бракосочетания, т.д. Такие надписи должны быть лаконичными и емкими. Как правило, гравировка заказывается в том же ювелирном салоне, где куплены модные обручальные кольца.

Символы искренности чувств

После покупки великолепные обручальные кольца сохраняются у жениха либо передаются свидетелю. На церемонии в церкви или в ЗАГСе молодые ими обмениваются в присутствии родных и друзей. Важно помнить, такие украшения, надетые на пальцы новобрачных, говорят о силе их любви и готовности провести вместе всю жизнь.