Странные и необычные имена, которые украинские звезды тают своим детям: Оливия, Тильда, Роберт и другие
Дать своему ребенку необычное имя — нормальное желание родителей. Каждый хочет, чтобы его ребенок выделялся, поэтому придумывают самые необыкновенные имена. Интересно, что много украинских знаменитостей дают своим детям иностранные имена. Возможно, это для того, чтобы в будущем, когда дети отправятся учится за границу, они чувствовали себя комфортно.
Вячеслав Узелков
Боксер Вячеслав Узелков прожил в браке с Мариной Боржемской-Узелковой 19 лет. В браке у них родилось двое детей — девочка Оливия и мальчик Роберт.
Вячеслав Узелков с дочкой Оливией и сыном Робертом
Владимир Остапчук
Известный телеведущий Владимир Остапчук 13 лет прожил в браке с Еленой Войченко. Их общую дочь зовут Эмилия, а сына — Эван.
Владимир Остапчук с дочкой Эмилией и сыном Эваном
Светлана Лобода
Светлана Лобода уже дважды мама. Если первую дочь она назвала обычным именем Евангелина, то второй дочери она дала очень оригинальное имя — Тильда. Публика считает, что Лобода дала такое имя девочке в честь ее отца рокера Тилля Линдеманна, с которым артистке приписывают роман.
Лобода с дочками Евой и Тильдой
Джамала
Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала является матерью двоих мальчиков. Для своих детей артистка выбрала традиционные татарские имена Емир-Рахман и Селим-Гирай.
Джамала с мужем и детьми
Слава Каминская
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская назвала сына Леонард. Родители ласково называют сына Лео. А вот дочь певица назвала Лаурой.
Слава Каминская с детьми
Камалия
Певица Камалия очень креативно подошла к выбору имен для своих дочерей-близняшек. Вместе с мужем Мохаммадом Захуром они выбрали для своих девочек имена Арабелла и Мирабелла. Артистка объяснила, что Мирабелла в переводе с латинского означает "чудесная", а Арабелла – "вымоленная у Бога".
Камалия с дочками
Источник: 1 Минута