Странные и необычные имена, которые украинские звезды тают своим детям: Оливия, Тильда, Роберт и другие

Вячеслав Узелков

Дать своему ребенку необычное имя — нормальное желание родителей. Каждый хочет, чтобы его ребенок выделялся, поэтому придумывают самые необыкновенные имена. Интересно, что много украинских знаменитостей дают своим детям иностранные имена. Возможно, это для того, чтобы в будущем, когда дети отправятся учится за границу, они чувствовали себя комфортно.

Боксер Вячеслав Узелков прожил в браке с Мариной Боржемской-Узелковой 19 лет. В браке у них родилось двое детей — девочка Оливия и мальчик Роберт.

Вячеслав Узелков с дочкой Оливией и сыном Робертом

Владимир Остапчук

Известный телеведущий Владимир Остапчук 13 лет прожил в браке с Еленой Войченко. Их общую дочь зовут Эмилия, а сына — Эван.

Владимир Остапчук с дочкой Эмилией и сыном Эваном

Светлана Лобода

Светлана Лобода уже дважды мама. Если первую дочь она назвала обычным именем Евангелина, то второй дочери она дала очень оригинальное имя — Тильда. Публика считает, что Лобода дала такое имя девочке в честь ее отца рокера Тилля Линдеманна, с которым артистке приписывают роман.

Лобода с дочками Евой и Тильдой

Джамала

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала является матерью двоих мальчиков. Для своих детей артистка выбрала традиционные татарские имена Емир-Рахман и Селим-Гирай.

Джамала с мужем и детьми

Слава Каминская

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская назвала сына Леонард. Родители ласково называют сына Лео. А вот дочь певица назвала Лаурой.

Слава Каминская с детьми

Камалия

Певица Камалия очень креативно подошла к выбору имен для своих дочерей-близняшек. Вместе с мужем Мохаммадом Захуром они выбрали для своих девочек имена Арабелла и Мирабелла. Артистка объяснила, что Мирабелла в переводе с латинского означает "чудесная", а Арабелла – "вымоленная у Бога".

Камалия с дочками

Источник: 1 Минута