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Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой: беременная жена певца уже готовится надеть свадебное платье

Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой: беременная жена певца уже готовится надеть свадебное платье

Свои отношения пара официально зарегистрировала еще весной прошлого года, церемония была тихой и скромной. Пышный банкет для друзей и родных влюбленные собирались устроить летом, однако планам не суждено было сбыться из-за карантина в стране.

Тогда Виктор и Екатерина перенесли празднование на август, но свадьба вновь не состоялось, на этот раз по куда более серьезной причине.

Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой: беременная жена певца уже готовится надеть свадебное платье Екатерина Репяхова

7 августа в семье Павлика случилось большое горе — после изнурительной и тяжелой борьбы с раком умер его 21-летний сын Павел, которого родила третья жена артиста Лора Созаева. После утраты у певца осталось двое детей — Александр и Кристина, но скоро он снова почувствует радость отцовства.

Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой: беременная жена певца уже готовится надеть свадебное платье Павел Павлик с отцом Виктором

Недавно Репяхова сообщила поклонникам важную новость — они с Виктором Франковичем ждут ребенка. Пол малыша пара пока не раскрывает, зато известно, что сейчас Катя на 19 неделе, а предварительная дата родов назначена на 13 июня — в этот день ей исполнится 27 лет.

Беременность не стала для супругов неожиданностью, поскольку это был осознанный и запланированный шаг в их семейной жизни.

Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой: беременная жена певца уже готовится надеть свадебное платье Молодая жена Виктора Павлика беременна

Стоит отметить, что девушка довольно открыта в общении с фанатами и часто отвечает на интересующие аудиторию вопросы. На этот раз у себя в Instagram-stories Екатерина рассказала, что свадьба все-таки состоится:

"Планирую на ноябрь 2021. Может 4 ноября, день нашего знакомства. 6 лет будет. Главная задача — похудеть после родов".

Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой: беременная жена певца уже готовится надеть свадебное платье Скриншот из Instagram Екатерины Репяховой

Также Репяхова сообщила, что второй банкет им пришлось отменить, хотя к тому моменту уже практически все было готово, расписывались же они только вдвоем:

"Мои родные и друзья так и не увидели меня невестой. Вот увидят в 2021 и мое основное платье ждет своего времени".

Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой: беременная жена певца уже готовится надеть свадебное платье Скриншот из Instagram Екатерины Репяховой

Источник: 1 Минута

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