Сварили картофель – отвар не выливайте: применение отвара дома с пользой
Как правило, когда мы сварили картофель, воду мы часто выливаем просто в раковину. Однако мало людей не догадывается, что отвар еще может послужить вам в быту.
Им можно чистить серебро. Для этого нужно положить потемневшее серебро в теплый отвар. Подождите 20 минут и потом промойте хорошо и полируйте замшей. Вы обнаружите, что поверхность серебра станет блестящей. Налет пропадет.
Если вы еще добавите в отвар соду, то можно очистить и нержавеющие предметы. Нужно на стакан отвара добавить 1 столовую ложку соды.
От накипи в чайнике
Для того чтобы убрать накипь в чайнике, нужно отвар залить в чайник и прокипятить. Потом подождать, чтобы отвар остыл в чайнике и снова прокипятить. После вылить и промыть чайник несколько раз водой.
Чистки раковины
Чтобы очистить раковину, нужно закрыть слив и вылить отвар в нее.
Подождите 10 минут и слейте отвар. После губкой очистите раковину от налета. Она просто очистится.
Уход за линолеумом
Чтобы очистить линолеум от пятен и грязи, необходимо тряпкой смоченной в картофельном отваре протереть пол. И увидите какой линолеум будет чистый.
Чистка унитаза
Картофельный отвар растворит в унитазе все налеты.
Бытовая химия не понадобиться. Налейте отвар (не горячий) в унитаз и подождите 10 минут и потом нужно почистить щеткой.
Подкормка растений
В картофельном отваре есть соли фосфора и калия, это хорошее удобрение для растений. Но отвар не должен быть соленым.
Уход за кожей
Наличие микроэлементов в отваре дает возможность использовать его для борьбы с сухостью кожи и морщинами.
Добавляйте отвар в ванну и можете держать ноги руки в нем. Ногти станут лучше.
Источник: 1 Минута