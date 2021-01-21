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Сварили картофель – отвар не выливайте: применение отвара дома с пользой

Сварили картофель – отвар не выливайте: применение отвара дома с пользой

Как правило, когда мы сварили картофель, воду мы часто выливаем просто в раковину. Однако мало людей не догадывается, что отвар еще может послужить вам в быту.

Им можно чистить серебро. Для этого нужно положить потемневшее серебро в теплый отвар. Подождите 20 минут и потом промойте хорошо и полируйте замшей. Вы обнаружите, что поверхность серебра станет блестящей. Налет пропадет.

Если вы еще добавите в отвар соду, то можно очистить и нержавеющие предметы. Нужно на стакан отвара добавить 1 столовую ложку соды.

От накипи в чайнике

Для того чтобы убрать накипь в чайнике, нужно отвар залить в чайник и прокипятить. Потом подождать, чтобы отвар остыл в чайнике и снова прокипятить. После вылить и промыть чайник несколько раз водой.

Чистки раковины

Чтобы очистить раковину, нужно закрыть слив и вылить отвар в нее.

Подождите 10 минут и слейте отвар. После губкой очистите раковину от налета. Она просто очистится.

Сварили картофель – отвар не выливайте: применение отвара дома с пользой

Уход за линолеумом

Чтобы очистить линолеум от пятен и грязи, необходимо тряпкой смоченной в картофельном отваре протереть пол. И увидите какой линолеум будет чистый.

Чистка унитаза

Картофельный отвар растворит в унитазе все налеты.

Бытовая химия не понадобиться. Налейте отвар (не горячий) в унитаз и подождите 10 минут и потом нужно почистить щеткой.

Подкормка растений

В картофельном отваре есть соли фосфора и калия, это хорошее удобрение для растений. Но отвар не должен быть соленым.

Уход за кожей

Наличие микроэлементов в отваре дает возможность использовать его для борьбы с сухостью кожи и морщинами.

Добавляйте отвар в ванну и можете держать ноги руки в нем. Ногти станут лучше.

Источник: 1 Минута

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