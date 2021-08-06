Светлана Лобода купила дом на берегу моря в Европе и перевезла туда семью: “Меня там никто не знает”

Светлана Лобода уже много лет живет и работает в России. Однако недавно певица приехала в Украину. Певица анонсировала свой сольный концерт, который состоится в Одессе 14 августа, а также представила новую песню. С новой музыкальной работой Лобода прошлась по украинским радиостанциям.

Светлана Лобода в студии Русского радио

Также Лобода появилась в студии программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Там певица поделилась с телезрителями новостью о том, что она уже 2 года живет в доме на берегу моря, который купила сама. По словам Светланы, ее там никто не знает, кроме соседей.

"Два года назад осуществилась моя большая мечта. Я приобрела дом в европейском городе, на берегу моря. И теперь, просыпаясь каждое утро, мы с дочерьми говорим "Спасибо!", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас пальмы и приятные люди, которые не узнают меня! А если еще и в маске, то вообще можно жить спокойно!" – поделилась Светлана Лобода.

К слову, у Светланы Лободы также имеется огромный особняк в Подмосковье в элитном поселке "Княжье озеро". Это огромный двухэтажный дом с колоннами и большими окнами.

Роскошный дом Светланы Лободы в Подмосковье

Средняя стоимость коттеджа площадью 400 квадратных метров составляет 17 миллионов долларов. Неудивительно, что соседями певицы являются известные и публичные особы: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов и другие.

Источник: 1 Минута