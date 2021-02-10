Светлана Лобода в коротеньком топе показала свой “чулан”: такое можно показывать только мужу

Чтобы держать себя в форме, Светлана Лобода регулярно занимается в спортивном зале, много двигается и правильно питается

В ее Инстаграм-профиле, который читают миллионы людей, то и дело появляются горячие снимки, на которых певица позирует без стыда и совести. Интересно, что Светлана Лобода, даже несмотря на неоднократные роды, талия у Светы довольно узкая — так и не скажешь, что женщина рожала.

В Инстаграм-аккаунте появилось фото Светланы из ее, как она выразилась, "чулана".

Светлана Лобода показала бюст в коротком топе

Отметим, сейчас Светлана Лобода смогла быть ближе к семье - больше времени физически проводит дома и уделяет внимание воспитанию дочерей.

Это напрямую связано с тем, что концерты певицы отменились из-за пандемии, она с радостью путешествовала не только со своей мамой, но и дочками Евангелиной и Тильдой.

Как известно многомиллионным фанатам, старшую наследницу артистка родила в первом браке с танцором Андреем Царем, а вот отца младшей наследницы она скрывает. Ходят слухи, что им является немецкий вокалист Тилль Линдеманн.

Лобода с дочками Евой и Тильдой

Также, несмотря на затяжной карантин и две беременности певицы, она практически не выпадала с рабочего графика, и все время выпускала какие-то песни/клипы.

Тем самым Лобода увеличила количество своей аудитории не только среди отечественной публики, но и среди зарубежной.

Светлана Лобода

Источник: 1 Минута