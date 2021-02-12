Светлана Рерих клипом “Ладошки” с участием Максима Аверина (из фильма Глухарь) завела поклонников
Современная молодежь смотрит Олю Полякову, Тину Кароль, Монатика, Настю Каменских и Потапа. Однако в 90 года не менее заводные были певицы и артисты.
И некоторые сегодняшние певицы переняли стиль исполнения как пели в то время.
Им это удалось, но шарм не тот, запал, не тот и драйва нет от прослушивания их песен. Раньше все было по-другому.
Возможно потому, что мы молоды были, а может просто у нас настрой был другой, да и обнаженных накрашенных девиц на сцене было меньше.
Попробуйте прикоснуться к настоящему исполнению и песен и участия актеров в этом клипе.
Посмотрите как играют артисты и как естественно это у них получается.
- Светлана Рерих
Обязательно прочитайте посты в социальных сетях и увидите как реагируют люди сегодня на этот клип и на современную эстраду.
Это видео заставит вас улыбнуться и некоторых даже запеть. А если вы дома, то возможно и потанцевать на кухне под припев этой песни.
Классный клип, отличное исполнение, которе навевает прекрасное настроение.
Ностальгически вспоминается молодые годы.
Удачи в жизни и крепкого здоровья вам!
Наслаждайтесь клипом и улыбнитесь!
Посты из соцсетей:
Павел Орехов: "Сейчас бы этот клип в нормальную цифру и все эти бездарные Монатики и Брежневы отдыхали бы."
Doc V: "Девки хоть на девок похожи, без бровей Брежнева и губ сложенных куриной попой."
Alex Fil: "Когда деревья были большими, а Аверин был волосатым."
Олег Бельский: "Ностальгия! И музыка и аранжировка и сама Светлана с командой - всё на высоте! Смотрю и в 2021 с удовольствием огромным! Танцуем и зажигаем!"
Источник: 1 Минута