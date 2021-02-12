Светлана Рерих клипом “Ладошки” с участием Максима Аверина (из фильма Глухарь) завела поклонников

Современная молодежь смотрит Олю Полякову, Тину Кароль, Монатика, Настю Каменских и Потапа. Однако в 90 года не менее заводные были певицы и артисты.

И некоторые сегодняшние певицы переняли стиль исполнения как пели в то время.

Им это удалось, но шарм не тот, запал, не тот и драйва нет от прослушивания их песен. Раньше все было по-другому.

Возможно потому, что мы молоды были, а может просто у нас настрой был другой, да и обнаженных накрашенных девиц на сцене было меньше.

Попробуйте прикоснуться к настоящему исполнению и песен и участия актеров в этом клипе.

Посмотрите как играют артисты и как естественно это у них получается.

Светлана Рерих

Обязательно прочитайте посты в социальных сетях и увидите как реагируют люди сегодня на этот клип и на современную эстраду.

Это видео заставит вас улыбнуться и некоторых даже запеть. А если вы дома, то возможно и потанцевать на кухне под припев этой песни.

Классный клип, отличное исполнение, которе навевает прекрасное настроение.

Ностальгически вспоминается молодые годы.

Удачи в жизни и крепкого здоровья вам!

Наслаждайтесь клипом и улыбнитесь!

Посты из соцсетей:

Павел Орехов: "Сейчас бы этот клип в нормальную цифру и все эти бездарные Монатики и Брежневы отдыхали бы."

Doc V: "Девки хоть на девок похожи, без бровей Брежнева и губ сложенных куриной попой."

Alex Fil: "Когда деревья были большими, а Аверин был волосатым."

Олег Бельский: "Ностальгия! И музыка и аранжировка и сама Светлана с командой - всё на высоте! Смотрю и в 2021 с удовольствием огромным! Танцуем и зажигаем!"

Источник: 1 Минута