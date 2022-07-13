Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева: раскрыта тайна первой любви музыканта

Именно поэтому о личной жизни музыканта долгое время вообще ничего не было известно, а сам он много раз попадал в перечень самых завидных женихов.

Но, оказалось, у Вакарчука уже давно есть любимая женщина. Информация о ней просочилась в средства массовой информации в 2015 году. Сообщалось, что имя избранницы Святослава – Ляля Фонарева, что они уже много лет живут вместе и воспитывают ребенка Ляли от первого брака. Пара почти 15 лет скрывала свои отношения, а в 2015-м году официально решила их оформить. Свадьба прошла во Львове в узком кругу друзей. Но даже это важное в своей жизни событие музыкант комментировать отказался.

Молодые люди познакомились еще в студенческие годы, но в те годы отношения между ними не возникли. Ляля уехала в Англию учиться в престижную школу стилистов. Окончив ее, какое-то время работала в Англии стилистом. Вернувшись в Украину, стала создавать сценический стиль отечественных исполнителей. В числе этих исполнителей были и музыканты «Океана Эльзы». В какой-то период времени профессиональные отношения Святослава и Ляли переросли в романтические.

Ляля Фонарева была замужем за своим коллегой стилистом. В 1993 году у нее родилась дочь Диана. В одном из интервью Вакарчук сказал, что Диане он больше друг, чем отец. Девушке уже 27 лет, и она занимается маркетингом в области моды и дизайна.

Ляля не только возлюбленная лидера «Океана Эльза», а и его муза. Она вдохновила музыканта на создание многих песен из его репертуара. Так, например, любимой посвящена песня «Коко Шанель». В некоторых клипах группы «Океан Эльзы» можно заметить вдохновительницу автора песен и ее дочь.

Какое-то время Ляля Фонарева работала концертным директором группы «Океан Эльзы». Сейчас, по неподтвержденным данным, она занимается бизнесом. Ей принадлежит сеть салонов красоты в Киеве и во Львове.

Позже Святослав оставил Лялю ради новой женщины, которая родила ему деток, но это уже другая история.

Источник: 1 Минута