Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:37
Просмотров: 141

Сумасшедший трюк: парень пробежал по крыше небоскреба, перепрыгивая через огромные щели (видео)

Дэвид Нельмс пробежал без страховки по крыше, перепрыгивая через огромные щели.

Сумасшедший трюк: парень пробежал по крыше небоскреба, перепрыгивая через огромные щели (видео)

Британский экстремал Дэвид Нельмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись в Instagram.

В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше.

"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал Нельмс видео.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей


Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 