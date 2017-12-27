Сумасшедший трюк: парень пробежал по крыше небоскреба, перепрыгивая через огромные щели (видео)

Дэвид Нельмс пробежал без страховки по крыше, перепрыгивая через огромные щели.

Британский экстремал Дэвид Нельмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись в Instagram.

В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше.

"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал Нельмс видео.

Новости портала «Весь Харьков»