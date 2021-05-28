Сын Орбакайте и внук Пугачевой признался, что купил машину в кредит

В частности, появился в студии программы он очень эффектно — выкатился на скейте. Борис Корчевников был удивлен такому мастерскому владению доской, и даже попросил попробовать прокатиться.

Никита уточнил, что по центру города передвигается именно на доске. Борис переспросил: "А у вас что, нет машины?".

Никита Пресняков в студии программы Судьба Человека

Никита Пресняков рассказал, что только недавно купил и смог выплатить за нее кредит. Естественно, публику удивило, что потомственный артист и наследник такого огромного состояния звездной семьи покупает автомобили в кредит.

На что Никита рассказал — никогда не претендовал на статус мажора или золотой молодежи. С самого раннего детства он привык добиваться успехов собственными руками и он идет своим путем. Это не значит, что он отказался от родителей и бабушки. Со своими родственниками он в прекрасных отношениях, однако творческий путь прокладывает самостоятельно.

Его ужасно обижает и раздражает то, что многие люди приписывают Никите клеймо "богатенького мальчика".

Кристина Орбакайте и Никита Пресняков с женой Аленой

"Тебя вроде и не знают, а вроде и знают. У людей уже есть сколоченное мнение, на 99% неправильное. И все время приходится что-то доказывать", — рассказывает Никита Пресняков в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Источник: 1 Минута