Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:20
Просмотров: 102

Сын Орбакайте и внук Пугачевой признался, что купил машину в кредит

Сын Орбакайте и внук Пугачевой признался, что купил машину в кредит

В частности, появился в студии программы он очень эффектно — выкатился на скейте. Борис Корчевников был удивлен такому мастерскому владению доской, и даже попросил попробовать прокатиться.

Никита уточнил, что по центру города передвигается именно на доске. Борис переспросил: "А у вас что, нет машины?".

Сын Орбакайте и внук Пугачевой признался, что купил машину в кредит Никита Пресняков в студии программы Судьба Человека

Никита Пресняков рассказал, что только недавно купил и смог выплатить за нее кредит. Естественно, публику удивило, что потомственный артист и наследник такого огромного состояния звездной семьи покупает автомобили в кредит.

На что Никита рассказал — никогда не претендовал на статус мажора или золотой молодежи. С самого раннего детства он привык добиваться успехов собственными руками и он идет своим путем. Это не значит, что он отказался от родителей и бабушки. Со своими родственниками он в прекрасных отношениях, однако творческий путь прокладывает самостоятельно.

Его ужасно обижает и раздражает то, что многие люди приписывают Никите клеймо "богатенького мальчика".

Сын Орбакайте и внук Пугачевой признался, что купил машину в кредит Кристина Орбакайте и Никита Пресняков с женой Аленой

"Тебя вроде и не знают, а вроде и знают. У людей уже есть сколоченное мнение, на 99% неправильное. И все время приходится что-то доказывать", — рассказывает Никита Пресняков в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 