Суп из цветной капусты на обед или легкий ужин

Ингредиенты

1 большая цветная капуста (1,5 кг), нарезанная соцветиями

½ столовой ложки молотого тмина

2 столовые ложки оливкового масла, плюс дополнительно для поливания

4 веточки тимьяна

1 мелко нарезанная луковица

1 стебель сельдерея, мелко нарезанный

1 измельченный зубчик чеснока

750-850 мл овощного или куриного бульона

100 мл одинарных сливок

½ небольшого пучка петрушки, мелко нарезанного

Суп из цветной капусты

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Бросьте соцветия цветной капусты в форму для запекания с 1 столовой ложкой оливкового масла, тмина и тимьяна. Жарьте 15 минут или до золотистого цвета и мягкости. Выбросьте тимьян.

Шаг 2

В кастрюле нагрейте оставшееся масло с луком и сельдереем и обжарьте на среднем огне 10 минут или до размягчения. Добавить чеснок и варить 1 мин. Перемешайте большую часть цветной капусты, оставив немного, чтобы посыпать суп позже. Добавьте в сковороду 750 мл бульона и доведите до кипения. Варить 10 мин.

Шаг 3

Взбейте суп до однородной массы с помощью ручного блендера или кухонного комбайна. Перемешайте сливки и приправьте по вкусу. Добавьте больше бульона, если вы хотите, чтобы ваш суп был немного более жидким. Перелейте в миски и положите сверху петрушку, оставшуюся цветную капусту и немного сбрызните оливковым маслом.

Источник: 1 Минута