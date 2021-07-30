Суп из цветной капусты на обед или легкий ужин
Ингредиенты
1 большая цветная капуста (1,5 кг), нарезанная соцветиями
½ столовой ложки молотого тмина
2 столовые ложки оливкового масла, плюс дополнительно для поливания
4 веточки тимьяна
1 мелко нарезанная луковица
1 стебель сельдерея, мелко нарезанный
1 измельченный зубчик чеснока
750-850 мл овощного или куриного бульона
100 мл одинарных сливок
½ небольшого пучка петрушки, мелко нарезанного
Суп из цветной капусты
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Бросьте соцветия цветной капусты в форму для запекания с 1 столовой ложкой оливкового масла, тмина и тимьяна. Жарьте 15 минут или до золотистого цвета и мягкости. Выбросьте тимьян.
Шаг 2
В кастрюле нагрейте оставшееся масло с луком и сельдереем и обжарьте на среднем огне 10 минут или до размягчения. Добавить чеснок и варить 1 мин. Перемешайте большую часть цветной капусты, оставив немного, чтобы посыпать суп позже. Добавьте в сковороду 750 мл бульона и доведите до кипения. Варить 10 мин.
Шаг 3
Взбейте суп до однородной массы с помощью ручного блендера или кухонного комбайна. Перемешайте сливки и приправьте по вкусу. Добавьте больше бульона, если вы хотите, чтобы ваш суп был немного более жидким. Перелейте в миски и положите сверху петрушку, оставшуюся цветную капусту и немного сбрызните оливковым маслом.
Источник: 1 Минута