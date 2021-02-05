Сырный лук-порей и паста с беконом: отличный вариант обеда для всей семьи
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
300 г лука-порея, разрезанного пополам и мелко нарезанного
8 ломтиков копченого бекона, нарезанного полосами
400 г макаронных изделий (мы использовали пенне)
100 г мягкого сыра с травами и чесноком (мы использовали Boursin)
Метод
Шаг 1
Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте лук-порей и 2 столовые ложки воды и варите около 10 минут, пока не станет очень мягким. Добавить бекон, увеличить огонь и обжарить до готовности.
Шаг 2
Тем временем приготовьте пасту, следуя инструкциям на упаковке. Слейте воду и зарезервируйте ее.
Шаг 3
Выложите сыр ложкой в смесь лука-порея и бекона, добавив немного воды для приготовления. Приправить и аккуратно перемешать на слабом огне до растопления. Перемешайте приготовленные макароны, при необходимости добавив еще немного воды, чтобы соус покрыл пасту.
Колбасная запеканка на одну кастрюлю с чесночными сухарями
Возьмите «сосиски и бобы» из его скромного статуса еды в середине недели и превратите его в элегантную запеканку на один горшок, которая достаточно особенная для развлечения
Ингредиенты
3 столовые ложки оливкового масла плюс дополнительная капля (по желанию)
8 больших свиных сосисок
1 мелко нарезанная луковица
посыпать золотой сахарной пудрой
1 столовая ложка красного винного уксуса
1 столовая ложка томатного пюре
½ ч.л. копченой паприки
400г банка нарезанных помидоров
100 мл красного вина
2 лавровых листа
400 г консервной фасоли, высушенной, но не ополоснутой
Для начинки из крошки (по желанию)
50 г свежих панировочных сухарей
2 мелко натертых зубчика чеснока
горсть крупно нарезанных листьев петрушки
Метод
Шаг 1
Разогрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Нагрейте 1 столовую ложку масла в неглубокой запеканке на среднем огне и осторожно обжарьте сосиски в течение 5-8 минут или до коричневого цвета со всех сторон. Перенести на тарелку с помощью щипцов. Выложите лук на сковороду и жарьте 5-8 минут, пока он не станет золотистым. Если лук начал приставать, сбрызните еще немного масла.
Посыпьте сахаром и готовьте в течение минуты, прежде чем добавить уксус, томатное пюре и перец, чтобы образовалась паста. Добавьте помидоры, затем налейте вино в банку с помидорами, перемешайте и добавьте в кастрюлю. Добавьте лавровый лист и фасоль, затем разложите сверху сосиски так, чтобы они были наполовину погружены в соус, но оставались немного незащищенными.
Шаг 2
Доведите смесь до кипения, затем запекайте в духовке 20 минут. Тем временем сделайте начинку. Смешайте панировочные сухари с чесноком и петрушкой, затем приправьте и добавьте 1 столовую ложку масла. Разложите начинку по запеканке, сбрызните оставшейся 1 столовой ложкой масла и запекайте еще 10 минут, пока панировочные сухари не станут золотистыми и хрустящими. Дать постоять несколько минут, затем переложить на стол и подавать из блюда.
Источник: 1 Минута