Сырный лук-порей и паста с беконом: отличный вариант обеда для всей семьи

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

300 г лука-порея, разрезанного пополам и мелко нарезанного

8 ломтиков копченого бекона, нарезанного полосами

400 г макаронных изделий (мы использовали пенне)

100 г мягкого сыра с травами и чесноком (мы использовали Boursin)

Метод

Шаг 1

Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте лук-порей и 2 столовые ложки воды и варите около 10 минут, пока не станет очень мягким. Добавить бекон, увеличить огонь и обжарить до готовности.

Шаг 2

Тем временем приготовьте пасту, следуя инструкциям на упаковке. Слейте воду и зарезервируйте ее.

Шаг 3

Выложите сыр ложкой в смесь лука-порея и бекона, добавив немного воды для приготовления. Приправить и аккуратно перемешать на слабом огне до растопления. Перемешайте приготовленные макароны, при необходимости добавив еще немного воды, чтобы соус покрыл пасту.

Колбасная запеканка на одну кастрюлю с чесночными сухарями

Возьмите «сосиски и бобы» из его скромного статуса еды в середине недели и превратите его в элегантную запеканку на один горшок, которая достаточно особенная для развлечения

Ингредиенты

3 столовые ложки оливкового масла плюс дополнительная капля (по желанию)

8 больших свиных сосисок

1 мелко нарезанная луковица

посыпать золотой сахарной пудрой

1 столовая ложка красного винного уксуса

1 столовая ложка томатного пюре

½ ч.л. копченой паприки

400г банка нарезанных помидоров

100 мл красного вина

2 лавровых листа

400 г консервной фасоли, высушенной, но не ополоснутой

Для начинки из крошки (по желанию)

50 г свежих панировочных сухарей

2 мелко натертых зубчика чеснока

горсть крупно нарезанных листьев петрушки

Метод

Шаг 1

Разогрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7. Нагрейте 1 столовую ложку масла в неглубокой запеканке на среднем огне и осторожно обжарьте сосиски в течение 5-8 минут или до коричневого цвета со всех сторон. Перенести на тарелку с помощью щипцов. Выложите лук на сковороду и жарьте 5-8 минут, пока он не станет золотистым. Если лук начал приставать, сбрызните еще немного масла.

Посыпьте сахаром и готовьте в течение минуты, прежде чем добавить уксус, томатное пюре и перец, чтобы образовалась паста. Добавьте помидоры, затем налейте вино в банку с помидорами, перемешайте и добавьте в кастрюлю. Добавьте лавровый лист и фасоль, затем разложите сверху сосиски так, чтобы они были наполовину погружены в соус, но оставались немного незащищенными.

Шаг 2

Доведите смесь до кипения, затем запекайте в духовке 20 минут. Тем временем сделайте начинку. Смешайте панировочные сухари с чесноком и петрушкой, затем приправьте и добавьте 1 столовую ложку масла. Разложите начинку по запеканке, сбрызните оставшейся 1 столовой ложкой масла и запекайте еще 10 минут, пока панировочные сухари не станут золотистыми и хрустящими. Дать постоять несколько минут, затем переложить на стол и подавать из блюда.

Источник: 1 Минута