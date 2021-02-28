“Суровый отец”: Максим Галкин заставил малолетнего сына лопатой чистить гору снега

Он заставил маленького сына Гарри чистить большую гору снега лопатой.

Звездный отец выложил видео с такими "воспитательными моментами", где маленький Гарри чистит снег, а папа просит позвать его, когда тот закончит работать.

Гарри Галкин попал в скандал: использует труд малолетних детей в своих целях (ВИДЕО)

Максим Галкин показал как заставляет сына тяжело работать

В одной из последних публикаций телеведущего Максима Галкина появилось видео с Гарри Галкиным. Знаменитость украдкой снимал сына, пока малыш слушал песни Аллы Пугачевой и представлял себя строителем.

Выходные комик Галкин традиционно проводит с семьей. Воскресным утром Максим, как обычно, поспешил проведать своих детей после их пробуждения. Каково было удивление знаменитости, когда он застал сына за необычным занятием. Оказалось, Гарри уже давно проснулся и принялся за починку труб.

Напомним, недавно Максим Галкин похвастался в Инстаграм, что его супруга Алла Борисовна Пугачева подарила ему и сыну Гарри одинаковые рубашки на 23 февраля.

Сын и отец сфотографировались дома, сидя на большой деревянной лестнице. Они выглядят похожими - сразу видно, в кого он пошел чертами лица.

Предлагаем вам посмотреть короткий, но очень интересный ролик о взаимоотношениях родителей Гарри и Лизы.

История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина на 60 секунд: удивительная пара! #Shorts​

Источник: 1 Минута