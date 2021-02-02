Сытный и вкусный салат “Курица по-корейски” – сочный, пряный и может заменить полноценный ужин

На вид салат очень аппетитный, а на вкус просто изумительное блюдо получается. Для приготовления понадобятся доступные продукты.

Что еще можно приготовить из куриного филе: рецепт куриных отбивных под нежной шубой с соусом бешамель.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

морковь – 300 г

репчатый лук

чеснок – 5 зубчиков

свежая петрушка

соевый соус – 50 мл

растительное масло – 50 мл

уксус 9 % – 15 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

молотая паприка – 1 ч. л.

молотый кориандр – 1 ч. л.

черный молотый перец – 0,5 ч. л.

растительное масло для жарки

Приготовление:

Куриное филе нарезать на длинные, но не тонкие кусочки. Переложить в миску. Добавить перец, соевый соус. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут. Морковь очистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Добавить соль, сахар и размять руками. Затем добавить уксус, приправы. Перемешать. К моркови добавить чеснок. Можно натереть или пропустить через пресс. Растительное масло хорошо нагреть. Вылить на чеснок и снова перемешать. Лук нарезать соломкой, слегка обжарить на растительном масле. Затем обжарить куриное филе на сковородке до готовности. Соединить морковь, жареный лук, курицу и нарезанную петрушку. Перемешать. Салат готов.

Как приготовить курицу по-корейски: видео

Источник: 1 Минута