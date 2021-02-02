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Сытный и вкусный салат “Курица по-корейски” – сочный, пряный и может заменить полноценный ужин
На вид салат очень аппетитный, а на вкус просто изумительное блюдо получается. Для приготовления понадобятся доступные продукты. Что еще можно приготовить из куриного филе: рецепт куриных отбивных под нежной шубой с соусом бешамель.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- морковь – 300 г
- репчатый лук
- чеснок – 5 зубчиков
- свежая петрушка
- соевый соус – 50 мл
- растительное масло – 50 мл
- уксус 9 % – 15 мл
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- молотая паприка – 1 ч. л.
- молотый кориандр – 1 ч. л.
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.
- растительное масло для жарки
Приготовление:
- Куриное филе нарезать на длинные, но не тонкие кусочки. Переложить в миску. Добавить перец, соевый соус. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут.
- Морковь очистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Добавить соль, сахар и размять руками. Затем добавить уксус, приправы. Перемешать.
- К моркови добавить чеснок. Можно натереть или пропустить через пресс.
- Растительное масло хорошо нагреть. Вылить на чеснок и снова перемешать.
- Лук нарезать соломкой, слегка обжарить на растительном масле.
- Затем обжарить куриное филе на сковородке до готовности.
- Соединить морковь, жареный лук, курицу и нарезанную петрушку. Перемешать. Салат готов.
Как приготовить курицу по-корейски: видео
Источник: 1 Минута
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