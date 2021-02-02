Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:12
Просмотров: 43

Сытный и вкусный салат “Курица по-корейски” – сочный, пряный и может заменить полноценный ужин

Сытный и вкусный салат “Курица по-корейски” – сочный, пряный и может заменить полноценный ужин

На вид салат очень аппетитный, а на вкус просто изумительное блюдо получается. Для приготовления понадобятся доступные продукты.

Что еще можно приготовить из куриного филе: рецепт куриных отбивных под нежной шубой с соусом бешамель.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • морковь – 300 г
  • репчатый лук
  • чеснок – 5 зубчиков
  • свежая петрушка
  • соевый соус – 50 мл
  • растительное масло – 50 мл
  • уксус 9 % – 15 мл
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • молотая паприка – 1 ч. л.
  • молотый кориандр – 1 ч. л.
  • черный молотый перец – 0,5 ч. л.
  • растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать на длинные, но не тонкие кусочки. Переложить в миску. Добавить перец, соевый соус. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут.
  2. Морковь очистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Добавить соль, сахар и размять руками. Затем добавить уксус, приправы. Перемешать.
  3. К моркови добавить чеснок. Можно натереть или пропустить через пресс.
  4. Растительное масло хорошо нагреть. Вылить на чеснок и снова перемешать.
  5. Лук нарезать соломкой, слегка обжарить на растительном масле.
  6. Затем обжарить куриное филе на сковородке до готовности.
  7. Соединить морковь, жареный лук, курицу и нарезанную петрушку. Перемешать. Салат готов.

Как приготовить курицу по-корейски: видео

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 