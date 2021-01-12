Тайна раскрыта: причина разрыва дружеских отношений Майкла Джексона и Пола Маккартни?

У Майкла Джексона было много известных друзей, одним из которых был его соратник сэр Пол Маккартни, но как они поссорились?

Майкл Джексон и сэр Пол Маккартни познакомились, когда молодой MJ начинал свою карьеру сольного исполнителя. В то время сэр Пол провел какое-то время вне The Beatles и продвигался по миру. Однако пара не была близка слишком долго, так как все быстро испортилось - но что случилось?

Как и во многих других музыкальных партнерствах, их разлад произошел из-за "творческих разногласий".

Что ж, это по крайней мере один способ выразиться, поскольку креативность Майкла с его деньгами не была чем-то, чем сэр Пол был счастлив, когда дело дошло до того, что MJ купил весь предыдущий каталог The Beatles.

Майкл Джексон приобрел авторские права на публикацию песен, написанных Ленноном-Маккартни, и некоторых ранних песен Джорджа Харрисона.

Это было то, над чем, согласно биографии певца триллеров, Майкл пошутил с сэром Полом Маккартни за обедом.

Однако все стало реальностью, когда каталог песен ATV Music стал доступен для покупки, и сэр Пол и Йоко Оно, вдова Джона Леннона, отказались от их покупки.

Майкл купил права на эти песни, а также на некоторые ранние песни Джорджа Харрисона в 1985 году за 47,5 миллиона долларов (36,7 миллиона фунтов стерлингов).

Каталог поступил в продажу в 1984 году, и на издательство были поданы различные заявки.

Однако предложение Майкла было успешным, начиная с 46 миллионов долларов (35,5 миллиона фунтов стерлингов).

Однако со временем Майкл решил не хранить эти песни и начал распродавать части своей собственности.

К 2016 году Sony приобрела долю Майкла в Sony / ATV за 750 миллионов долларов (579,3 миллиона фунтов стерлингов), которые были переданы его имуществу, но это не включает его 10-процентную долю в EMI Publishing.

После приобретений 2016 года сэр Пол инициировал судебный процесс, направленный на восстановление прав на его половину каталога Леннона-Маккартни, поскольку законы об авторском праве в США позволяют автору требовать права на все, что они опубликовали до 1978 года, в том числе весь каталог.

Он добился успеха поэтому хотя песни The Beatles долгое время принадлежали Майклу, одна доля прав на издание теперь принадлежит сэру Полу.

Что касается доли прав Йоко и Джона, источники сообщили Billboard в 2009 году, что Sony сделала Йоко предложение, которое означало, что они могут сохранить долю прав Джона до 70 лет после его смерти, то есть до 2050 года.

К сожалению, хотя Майкл и сэр Пол несколько раз сотрудничали до того, как это произошло, это испортило отношения пары.

Однако сэр Пол сказал Дэвиду Леттерману, что "скучал" по певцу после его смерти.

Выступая в 2009 году после смерти Майкла, сэр Пол сказал: "Я полагаю, кто-то должен был это получить. На самом деле произошло то, что я начал звонить ему [Майклу].

Я подумал: "Хорошо, вот парень, исторически поставленный, чтобы наконец дать Леннону-Маккартни хорошую сделку".

"Потому что мы подписали контракт, когда нам было 21 или около того, в глухом переулке Ливерпуля. И сделка осталась прежней, хотя мы сделали эту компанию самой известной. Но я говорил с ним [Майклом Джексоном] об этом. Но он как бы обескуражил меня. Он все время повторял: "Это просто бизнес, Пол".

"Так что мы как бы разошлись. Это не было большим провалом. После этого мы как бы разошлись. Но он был прекрасным человеком, чрезвычайно талантливым, и мы скучаем по нему".

Хотя, возможно, не было большого спада, скорее всего, их отношения испортились, когда бизнес стал мешать творчеству.

Источник: 1 Минута