Тарас Тополя из “Антитіл” похвастался какой у него теперь есть четырехлапый друг: “Кот камуфляжный” (Фото)

На фотографии в Инстаграм музыкант запечатлен с милым котом, который уютно устроился у него на плече. Тарас одет в военную форму, котик выглядит довольным и не нервничает рядом с камерой.

Программа "Звездный путь" также разместила это фото на своей официальной странице в Instagram и написала, что это четырехлапый друг, поддерживающий музыканта в сложное время, когда он несет службу, защищая Украину от российского вторжения.

Известно, что артист записался в ряды территориальной обороны еще до 24 февраля 2022 года, когда рф напала на Украину. Коллеги из группы "Антитела" также приостановили творческую деятельность, и вместе с Тарасом стали парамедиками, несли службу сначала в Киеве, теперь их перебросили в Харьковскую область.

Тарас Тополя находит время для общения с поклонниками через социальные сети, часто размещает снимки и делится мыслями.

Фотографию с симпатичным четырехлапым товарищем артист с юмором подписал: "Камуфляжный кот со своим парамедиком".

Исполнитель женат на популярной украинской певице ALYOSHA, у пары двое детей. В связи с событиями, случившимися 24 февраля 2022 года, семья находится в разлуке. Поэтому первым комментарием под милым фото с котиком было сообщение от жены Тараса. Она написала, что мечтает хотя бы на один момент оказаться на месте пушистика, так как сильно скучает по любимому мужу.

Другие подписчики желают Тарасу здоровья, божьей защиты, скорой победы.

Источник: 1 Минута