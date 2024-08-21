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Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших зрадників можуть позбавити звань

Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших зрадників можуть позбавити звань

Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, проголосувала за законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України. Тепер у відомих запроданок Таїсії Повалій та Ані Лорак зможуть відібрати звання народних артисток.

Про це розказав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНІАН.

Нардеп опублікував світлину, на якій помітно, що «за» проголосував 341 депутат. Відповідно рішення було ухвалено.

У законопроєкті йдеться про зміну кількох законів. Зокрема, тих, що стосуються позбавлення зрадників державних нагород і можливості займатися творчою діяльністю на території України. Справами запроданців займатиметься суд або РНБО.

До переліку осіб, в яких можуть відібрати державні нагороди, потраплять засуджені за тяжкий злочин, правопорушення проти основ нацбезпеки України, проти миру та безпеки людства.

«Рада прийняла за основу #11410 позбавлення державних нагород зрадників України. За у першому читанні – 341. Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК – позбавлення держнагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО», – зазначив нардеп.

Повалій та Лорак вже багато років живуть у рф. Вони відкрито підтримують режим Кремля та фанатіють від путіна.

У 2023 році Таїсія отримала паспорт країни-агресорки, а потім назвала вторгнення росіян в Україну «порятунком». Щодо Лорак, то вона також планує стати громадянкою рф.

Агентство Телевидения Новости

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