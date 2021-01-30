Тернистый путь к популярности: загадочная история ведущей Аллы Мазур, которая поборола рак

Путь на телевидение

Она считается одной из самых успешных женщин Украины. Но за каждой историей успеха есть долгий и тернистый путь. Как Алла Мазур пришла на телевидение, какие уроки она усвоила, работая там-об этом наша статья.

Такой Алла Мазур была в первом выпуске ТСН

Алла Мазур упорно и настойчиво строила свою жизнь, преодолевая страх перед чем-то новым, еще не знакомым, прислушиваясь к советам коллег, делая выводы из полученных от жизни уроков. Ее принципы не бояться рисковать и идти более тяжелым путем дали свои результаты.

Получив профессию радиожурналиста, Алла решила работать на радио

"Первые мои эфиры-это был ужасный испуг. После них я выходила на улицу и думала, дома стоят, машины ездят и я пережила этот эфир", - рассказывает телезвезда.

Она готовила и вела первые украинские радиомарафоны, ток-шоу на политические и экономические темы.

Преодолевая комплекс неуверенности в своих силах, она переходит работать на телевидение

Ее первый выпуск ТСН состоялся 1 января 1997 года на канале "Студия 1+1" .

Алла Мазур пришла на канал 1+1 еще в 1997 году

Работая на телевидении, Алла усвоила еще один жизненный урок - "Не нужно ставить перед собой слишком высокую планку, до которой потом будет сложно тянуться.. Попробуйте сделать все так, как умеете вы"-поделилась она в одном из интервью.

Алла рассказала, что соглашаясь на кастинг на первом американо-украинском проекте, у нее было ощущение, что соглашалась на полет в космос.

Но победа в кастинге открыла перед ней новые возможности. Сегодня Алла Мазур - одно из главных лиц канала и проекта ТСН. Главный совет от Аллы Мазур-"Не давайте никому писать сценарий жизни вместо вас. Прислушайтесь к друзьям и родителям, но делайте то, что нравится вам."

К слову, не преградой для Аллы Мазур стала даже онкология, которую ей диагностировали не так давно. Она успешно с ней справилась и сегодня снова сияет также ярко, как и 20 лет назад.

Источник: 1 Минута