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Тина Кароль готовится к важному событию с Баланом: зажгла свечи, надела ночнушку с разрезами, завязала глаза

Тина Кароль готовится к важному событию с Баланом: зажгла свечи, надела ночнушку с разрезами, завязала глаза

Героиня нашей сегодняшней статьи успевает все — и писать новые песни, и давать концерты, и судить вокалистов на "Голосе страны", и выпускать собственные коллекции сумок, туфель и духов.

Тина Кароль готовится к важному событию с Баланом: зажгла свечи, надела ночнушку с разрезами, завязала глаза Тина Кароль на Голосе страны

На этот раз артистка решила порадовать свою армию фанатов подарком к Дню всех влюбленных и представила ароматические свечи для дома со смесью ноток клубники, розы, апельсина, бергамота, пачули, черного перца и ванили. Самая маленькая свеча обойдется в 599 гривен, а самая большая в 6999.

Тина Кароль готовится к важному событию с Баланом: зажгла свечи, надела ночнушку с разрезами, завязала глаза Коллекция домашних аромасвечей от Тины Кароль

Лицом рекламной кампании тоже стала сама Тина Кароль. В Инстаграме звезда опубликовала ролик с этими самыми свечами. В кадре она предстала в черном платье-ночнушке на тонких бретелях и с высокими разрезами на бедрах, ее волосы как всегда уложены безупречно, а на лице заметен нежный макияж со стрелками. В самом начале видео Тина входит в комнату с завязанными красной атласной лентой глазами.

"Я хотела создать коллекцию, благодаря которой в доме станет уютно, а в сердце тепло", — подписала публикацию знаменитость.

Комментаторы в Инстаграме Тины Кароль пришли в восторг от нее такой, а без упоминаний молдавского мачо Дана Балана, разумеется, не обошлось:

  • "Шикарно";
  • "Какая же вы красивая! Налюбоваться не могу";
  • "Даже рекламы с Тиной Кароль — это произведения искусства!";
  • "Хорошо подготовилась ко Дню рождения Дана, осталось белье выпустить";
  • "Это подготовка к Балану?";
  • "Данчик оценит".

Тина Кароль готовится к важному событию с Баланом: зажгла свечи, надела ночнушку с разрезами, завязала глаза Комментарии пользователей Инстаграм

Публика уверена, что между Тиной Кароль и Даном Баланом уже давно завязался роман, хотя сами они не спешат опровергать или подтверждать эти слухи. Больше подробностей об их истории любви смотрите на YouTube-канале "Одна Минута":

Источник: 1 Минута

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