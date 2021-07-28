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Тина Кароль отправилась на отдых в Исландию с любимым человеком: “Нас рассекретили”

Тина Кароль отправилась на отдых в Исландию с любимым человеком: “Нас рассекретили”

Тина Кароль является одной из самых известных и успешных украинских  певиц. Она задействована в многих телевизионных проектах и активно занимается своей музыкальной карьерой. Недавно вышел 8 альбом артистки под названием "Красиво", который поразил публику неожиданной сменой репертуара и образа Тины. Кроме того, Тина пообещала своим поклонникам, что до конца года она выпустит еще 2 альбома.

Тина Кароль отправилась на отдых в Исландию с любимым человеком: “Нас рассекретили” Тина Кароль изменила стиль своей музыки и сценический образ

Сейчас певица решила немного отдохнуть от плотного рабочего графика и отправилась на отдых в Исландию. Поехала певица не одна, а с главным мужчиной в своей жизни — с сыном Вениамином.

Певица опубликовала несколько видео в своем Инстаграм-блоге и отметила, что ее поклонники рассекретили место ее нахождения еще до того, как она сказала, где находится.

https://www.instagram.com/p/CR3Thvpg2rs/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ad4dc6fa-7c09-4722-a1f4-ce743e46c736

Стоит отметить, что в этом году Тина решила путешествовать по необычным для туристов странам. Так, зимой артистка вместе со своим сыном отправилась на юг Африки — в Намибию. Это самая безопасная часть Африки, где находится заповедник.

Тина Кароль отправилась на отдых в Исландию с любимым человеком: “Нас рассекретили” Тина Кароль в новой фотосессии для журнала VIVA: фото из Намибии

Тина отметила, что путешествие по Намибии изменило ее отношение к животному миру. Тина даже перестала употреблять в пищу продукты животного происхождения и стала веганкой.

Больше о творческой и личной жизни Тины Кароль смотрите в видео:

 

Источник: 1 Минута

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