Тина Кароль показала, с кем отдыхает в Карпатах, и устроила жаркую фотосессию

В канун Нового года Тина сказала, что этот год она собирается провести в кругу родных - с сыном Вениамином и родителями. И не обманула, только встречали они Новый год не дома, в роскошном особняке Тины под Киевом, а на лучшем горнолыжном курорте Украинских Карпат - Буковеле.

Как оказалось, Тина решила совместить работу и отдых. Вечером 31 декабря она выступала перед туристами с концертом, много фотографировалась. Тот день был теплым и дождливым.

Тина Кароль в Буковеле

Потом вечером она устроила фотосессию в номере отеля, где остановилась.

Тина Кароль в номере Буковеля кому-то строит глазки

А вот первый день Нового года она провела очень содержательно - с утра занялась физкультурой на свежем воздухе, совершила экскурсию по окрестностям - посетила местный музей, а у старинной деревянной церкви поиграла на колоколах.

Тина у старинной деревянной церкви

Потом была запланированная фотосессия в рамках рекламы именной торговой марки Тина Кароль.

Фотосессия Тины Кароль

День второго января начался с очень приятного события - на Буковеле выпал снег. Немедленно Тина со своим таинственным спутником, которого старательно прятала все время, стали кататься на лыжах.

Тина Кароль и ее кавалер на лыжном спуске

Партнером Тины по катанию с горы оказалася ее 12-летний Вениамин, с которым мама решила провести новогодние каникулы. Парень уже настолько вырос, что перегнал в росте маму.

В своем аккаунте в Тик-токе певица также выложила видео, как весело развлекается по вечерам.

Тина Кароль в Буковеле

Кстати, среди поклонников Тины ходит слух, что есть свидетели, которые там же видели и Дана Балана в новогоднюю ночь. Пока точных сведений нет.

Источник: 1 Минута