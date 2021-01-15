Тина Кароль в наряде монашки заговорила о побеге: “Ради Дана Балана готова на все”

Она опубликовала снимок в черном платке или в парандже, и заинтриговала многозначительной подписью: "Мне нужен от тебя побег".

Многие фанаты предположили, что это как-то связано с ее предыдущим постом, где она опубликовала фото в белом наряде крупным планом, и подписана: "Я не для твоих побед".

Фанаты в комментариях предположили, что это Тина Кароль так интригует публику, и на самом деле эти фразы не бессмысленные, а строчки из ее новой песни, которая скоро должна выйти.

Тина Кароль ошеломила новой фотографией в образе монашки: Дан Балан просто сошел с ума от такой красоты

Отметим, Тина Кароль – украинская поп-дива с почти двухмиллионной армией поклонников в инстаграме.

Поэтому за профилем певицы тщательно следят поклонники как из Украины, так и из-за рубежа.

В одном из инстаграм-сторис артистка опубликовала новое фото и прикрепила ссылку на аккаунт в "Одноклассниках", которые уже три года находятся под запретом для украинских пользователей.

Стало известно, что Новый 2021 год украинская поп-дива встретила с 12-летним сыном, который вернулся в Украину из Великобритании на каникулы.

Тина Кароль в халате

Тина Кароль и Дан Балан

Кароль и Вениамин были в восторге от совместного весеннего путешествия в горах, поэтому развлечение решили повторить зимой. Однако в Карпатах певица успела не только отдохнуть, но и отработать первый корпоратив в новом году. На фан-странице артистки в инстаграме появились видео частного выступления.

Источник: 1 Минута