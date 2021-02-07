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07.02.2021 23:43
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Тина Кароль в платье с максимально открытым бюстом устроила “Скандал” Дану Балану

Тина Кароль в платье с максимально открытым бюстом устроила “Скандал” Дану Балану

Видео-тизер Тина Кароль опубликовала в воскресенье, 7 февраля в своем официальном аккаунте в Инстаграм.

"Начнём со «Скандала»?

Премьера: 12/02", - написала Тина Кароль, представив свое фото в атласном глубоко синем платье и с коронными красными губами.

Вот что комментаторы пишут в описании под такой важной новостью:

  • Я УЖЕ ЧУВСТВУЮ, КАКОЙ ЭТО БУДЕТ РАЗРЫВ, - пишет unicornozavr;
  • очень ждем!, - пишет navekiitvoya;
  • Ваааууууу, Мне уже нравится, - пишет пользователь с ником zolotoverhyaangelika;
  • Офигеть ,это будет нереально,очень ждём, - пишет tina.princess.karol;
  • нам скандалов уже достаточно за последние события, но мы в ожиданиииии, - пишет фолловер под ником tinaxromance.

Напомним, Тина Кароль сейчас выступает в роли звездного тренера на шоу "Голос страны". По телеканалу 1+1 транслируют этап слепых прослушиваний, а на вокальных батлах ожидается появление Дана Балана - того самого, который украл сердце украинской артистки.

История любви Тины Кароль и Дана Балана: почему пара скрывается до сих пор и готов ли Дан к детям

Тина Кароль — одна из самых известных украинских певиц. Ее блестящей карьере могут позавидовать миллионы фанатов и сотни коллег по сцене, однако у всех есть свои слабые стороны и скелеты в шкафу. Не смотря на наличие толп фанатов и фанаток, Тина Кароль много лет была одинока. Но до того, как у нее появился Дан Балан.

Случилось это как раз в десятом сезоне проекта "Голос страны". Подробности смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута

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