Тина Кароль в тяжелом платье из камней за баснословные деньги блеснула перед Даном: пусть видит, что потерял

Каждый раз, когда она появляется на публике, фанаты раскрывают рты и не могут сдержать эмоций.

Сама ведущая и певица невероятно красивая. Ее подкрученные локоны и коралловая помада — настоящая фишка, которая придает такой западной привлекательности.

А еще и удачная работа стилистов, хорошо подобранные наряды и удачное декольте — это такая горячая смесь, от которой не по себе даже Дану Балану, который за свою жизнь повидал много красоток.

Все платья Тины Кароль невероятно роскошные: она не надевает "что нибудь", наряды только от лучших дизайнеров

Тина Кароль

Тина Кароль

Тина Кароль

Ее платья выглядят дорого и богато. И ценник на них соответствующий — в большинстве своем, наряды украинской певицы стоят от двух тысяч долларов, ценник не имеет предела, но доходит и до 10, и до 12 тысяч долларов.

Одно из платьев, в котором певица недавно отправилась на фотосессию, затмило ее красоту.

На странице ее официального фан-сообщества "Фан Тина" опубликовали фото певицы в ослепительном наряде с блестящим металлическим отливом.

https://www.instagram.com/p/CJ_OGLPraqE/?igshid=19o9tfp5cno8q

Напомним, на сегодняшний день Кароль — одна из самых высооплачиваемых, востребованных и талантливых звезд украинской эстрады.

Помимо вокала, она совмещает роль телеведущей и судьи проекта "Голос страны". Ее подопечные пять раз побеждали в разных сезонах шоу "Голос страны".

Сама Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

В 2006 году Тина Кароль представила Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: 1 Минута