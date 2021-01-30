Тина Кароль уже не отрицает свой роман с Даном Баланом: 5 неочевидных фактов о том, что они вместе
Страсть между ними вспыхнула год назад на вокальном проекте "Голос країни". На каком этапе сейчас их отношения мы готовы вам рассказать.
Тина Кароль и Дан Балан даже записали совместную романтическую песню
Помимо творческой жизни многочисленных поклонников интересует личная жизнь любимой певицы Тины Кароль, которую она тщательно скрывает.
В 2019 году журналисты заговорили о ее романе с певцом Даном Баланом
Дан Балан и Тиночка
С момента совместного появления двух артистов на шоу "Голос країни" поклонники находят все новые доказательства их тайного романа.
Да и сами артисты весьма недвусмысленно намекают на заинтересованность друг другом.
На проекте Дан одаривал Тину подарками и цветами и со временем Тина стала отвечать на его ухаживания
О том, что их взаимная симпатия перерастает во что-то большее, свидетельствует и тот факт, что Тина Кароль совместно с Даном Баланом выпустили новую совместную песню о любви под названием "Помнишь", и местом для ее исполнения выбрали спальню Тины.
Новая песня, новые эмоции, новые чувства, романтические эпизоды из разных выпусков программы "Голос країни", используемые в клипе, олицетворяют собой историю любви двух исполнителей.
Тина призналась в интервью Екатерине Осадчей, что жизнь продолжается и в ее сердце есть место для новой любви
Тіна, Дан и Людмила Балан на сцені
В этом же интервью она поведала о том, что мечтает о дочке. Это является косвенным доказательством того, что красивая история Тины и Дана еще будет иметь продолжение.
Несмотря на то, что кресло Балана в новом сезоне шоу занял Олег Винник, Дан признался, что смотрит новые выпуски "Голоса" только ради того, чтобы полюбоваться на новые платья Тины. К тому же молдавский красавчик рассказал, что на карантине он часто бывал в Украине.
Химия, которую признал даже продюсер 1+1 Завадюк
К кому и с какой целью он приезжал, догадаться не сложно. Ясность в эту романтическую историю внес продюсер канала "1+1" Владимир Завадюк.
"Я считаю историю Дана Балана и Тины Кароль "химией" и ее трудно скрыть", - сказал он.
Все это говорит о том, что Дан и Тина вместе, но пока по непонятным публике причинам свои отношения держат в тайне.
Источник: 1 Минута