Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:52
Просмотров: 130

Тина Кароль уже не отрицает свой роман с Даном Баланом: 5 неочевидных фактов о том, что они вместе

Тина Кароль уже не отрицает свой роман с Даном Баланом: 5 неочевидных фактов о том, что они вместе

Страсть между ними вспыхнула год назад на вокальном проекте "Голос країни". На каком этапе сейчас их отношения мы готовы вам рассказать.

Тина Кароль уже не отрицает свой роман с Даном Баланом: 5 неочевидных фактов о том, что они вместе Тина Кароль и Дан Балан даже записали совместную романтическую песню

Помимо творческой жизни многочисленных поклонников интересует личная жизнь любимой певицы Тины Кароль, которую она тщательно скрывает.

В 2019 году журналисты заговорили о ее романе с певцом Даном Баланом

Тина Кароль уже не отрицает свой роман с Даном Баланом: 5 неочевидных фактов о том, что они вместе Дан Балан и Тиночка

С момента совместного появления двух артистов на шоу "Голос країни" поклонники находят все новые доказательства их тайного романа.

Да и сами артисты весьма недвусмысленно намекают на заинтересованность друг другом.

На проекте Дан одаривал Тину подарками и цветами и со временем Тина стала отвечать на его ухаживания

О том, что их взаимная симпатия перерастает во что-то большее, свидетельствует и тот факт, что Тина Кароль совместно с Даном Баланом выпустили новую совместную песню о любви под названием "Помнишь", и местом для ее исполнения выбрали спальню Тины.

Новая песня, новые эмоции, новые чувства, романтические эпизоды из разных выпусков программы "Голос країни", используемые в клипе, олицетворяют собой историю любви двух исполнителей.

Тина призналась в интервью Екатерине Осадчей, что жизнь продолжается и в ее сердце есть место для новой любви

Тина Кароль уже не отрицает свой роман с Даном Баланом: 5 неочевидных фактов о том, что они вместе Тіна, Дан и Людмила Балан на сцені

В этом же интервью она поведала о том, что мечтает о дочке. Это является косвенным доказательством того, что красивая история Тины и Дана еще будет иметь продолжение.

Несмотря на то, что кресло Балана в новом сезоне шоу занял Олег Винник, Дан признался, что смотрит новые выпуски "Голоса" только ради того, чтобы полюбоваться на новые платья Тины. К тому же молдавский красавчик рассказал, что на карантине он часто бывал в Украине.

Химия, которую признал даже продюсер 1+1 Завадюк

К кому и с какой целью он приезжал, догадаться не сложно. Ясность в эту романтическую историю внес продюсер канала "1+1" Владимир Завадюк.

"Я считаю историю Дана Балана и Тины Кароль "химией" и ее трудно скрыть", - сказал он.

Все это говорит о том, что Дан и Тина вместе, но пока по непонятным публике причинам свои отношения держат в тайне.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 