Титул Мисс Вселенная получила участница из Мексики

Победительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная стала представительница Мексики Андреа Меса. Об этом сообщается на странице мероприятия в Instagram.

Бриллиантовую корону 26-летней победительнице вручила Мисс Вселенная 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

Меса – визажист и модель. Она является активисткой и выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама.

Торжество состоялось в отеле и казино Seminole Hard Rock в городе Голливуд, здание которого выполнено в форме гитары.

Финалисток и победительницу отобрало полностью женское жюри.

За главный титул боролись 74 участницы со всего мира. Украину на конкурсе представляла 27-летняя Елизавета Ястремская, однако ей не удалось попасть в топ-21.



Источник: Новости Ю

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