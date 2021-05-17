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Титул Мисс Вселенная получила участница из Мексики

Титул Мисс Вселенная получила участница из Мексики

Победительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная стала представительница Мексики Андреа Меса. Об этом сообщается на странице мероприятия в Instagram.

Бриллиантовую корону 26-летней победительнице вручила Мисс Вселенная 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунзи.

Меса – визажист и модель. Она является активисткой и выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама.

Торжество состоялось в отеле и казино Seminole Hard Rock в городе Голливуд, здание которого выполнено в форме гитары.

Финалисток и победительницу отобрало полностью женское жюри.

За главный титул боролись 74 участницы со всего мира. Украину на конкурсе представляла 27-летняя Елизавета Ястремская, однако ей не удалось попасть в топ-21.


Источник:  Новости Ю

 

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Темы: красота

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