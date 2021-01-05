Томатный сок в домашних условиях – простое руководство для начинающих домохозяек

Когда у вас будет много свежих помидоров, рекомендуем сделать томатный сок в домашних условиях, который можно заморозить или консервировать. Это идеальный способ сохранить помидоры в сезон, независимо от того, найдете ли вы их по разумной цене или потому, что ваш огород дал больше, чем вы можете их использовать сразу.

Удвоив или утроив количество в этом рецепте, вы можете хранить замороженный сок в морозильной камере, чтобы использовать его круглый год. Для того чтобы приготовить томатный сок в домашних условиях, нужны любые спелые помидоры, которые вы найдете, а также соль и перец для усиления вкуса. Вы также можете добавить больше приправ на свой вкус.

Ингредиенты

4,5 кг помидоров (вымытых, разрезанных на четвертинки, сердцевина удалена).

Солить по вкусу.

Черный перец (по вкусу).

По желанию: 6 1/2 столовых ложек лимонного сока.

Необязательно: паприка.

Дополнительно: луковый порошок.

Необязательно: сельдерей.

Дополнительно: Cayenne.

Необязательно: порошок чили.

Дополнительно: острый соус.

Шаги, чтобы сделать томатный сок в домашних условиях

В большую кастрюлю поместите нарезанные на четвертинки помидоры и тушите 30 минут или до готовности.

Поместите пищевую мельницу, ситечко или сито на большую миску. Добавьте помидоры и отделите сок от кусочков, кожуры и семян фруктов.

Верните полученный сок в кастрюлю и включите огонь.

Добавьте соль и перец по вкусу и любые приправы, какие захотите. Начните с небольшого количества (примерно 1/4 чайной ложки) и снова проверьте, как только сок будет готов, внося необходимые корректировки.

Доведите сок до кипения, чтобы сочетались ароматы. Если вы добавили какие-либо дополнительные приправы, не переварите сок, так как специи не переносят слишком много тепла.

После 5 минут кипячения выключите огонь и дайте соку остыть в кастрюле.

Дайте соку остыть, затем можно заморозить. Или же поместите банки в холодильник для немедленного использования.

Подсказки

Если у вас мало времени, есть и другие варианты, чтобы приготовить томатный сок в домашних условиях:

Соковыжималка: Поместите разрезанные на четвертинки помидоры в соковыжималку и обработайте. Соковыжималка удалит кожуру и семена, поэтому вам не нужно использовать сито, если вы сами этого не сделаете.

Варить сок с солью, перцем и выбранными специями до кипения.

Кухонный комбайн или блендер: поместите четвертинки помидоров в кухонный комбайн или блендер и перемешайте. Смесь пропустить через сито, чтобы удалить кожицу и семена. Варить сок с солью, перцем и выбранными специями до кипения.

Источник: 1 Минута