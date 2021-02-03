Тоня Матвиенко намекнула на беременность: мама Нина Матвиенко нежно поддержала дочь

У Тони Матвиенко уже есть двое детей, и все они от разных браков

Сейчас Антонине Матвиенко 39 лет. Она замужем за своим коллегой по цеху Арсеном Мирзояном, с которым они познакомились во время съемок первого сезона шоу "Голос страны" на телеканале 1+1. Несмотря на то, что Арсен тогда был женат и воспитывал детей, любовь к белокурой певице со сладким голоском пленила его полностью и он ушел из семьи.

Ее старшей дочери Ульяне сейчас 21 год. Тоня родила ее еще совсем молодой, и наверное поэтому не знала как правильно быть мамой. Она призналась в одном из своих интервью, что если бы не ее мама Нина, она бы не смогла воспитать собственную дочь.

В какой-то момент мама Тоня и дочь Ульяна стали значительно отдаляться друг от друга. Спасением стала вторая беременность Антонины — уже в браке с Арсеном Мирзояном Тоня родила дочь и назвала ее в честь своей мамы — Ниной.

Сейчас, судя по всему, еще молодая и полная сил пара Антонины и Арсена решилась на пополнение.

Тоня Матвиенко у себя в Инстаграм опубликовала трогательные фото со своей мамой, которая поддерживает ее за еле выпирающий живот. Фанаты на 100% уверены — их кумир в самом интересном для женщины положении, и в семье по-любому будет пополнение.

Тоня Матвиенко и ее мать Нина Матвиенко

Тоня Матвиенко и ее мать Нина Матвиенко

Тоня Матвиенко и ее мать Нина Матвиенко

"Благодарны @rostickdesign за перевоплощение! Стиль Аркур просто поражает: шик, изящество и просто побыть с мамой «Леди Аркур» достойно на память", — написана Антонина в описании к ярким снимкам с теплой фотосессии.

Источник: 1 Минута