Топ-10 малоизвестных фактов о Таюне, главной женщине в судьбе Олега Винника

Ее называли и женой Олега, и его любовницей, и матерью его ребенка. Таюне во многом как темная лошадка. Поэтому мы решили немного рассказать вам о ней. Предупреждаем сразу — таких фактов вы могли не знать.

Таюне — 47 лет. Она — музыкальный исполнитель. В этом деле профессионал и имеет профильное образование.

Таюне

Именно по время получения образования в консерватории и познакомилась со своей будущей судьбой.

В девяностых Таюне вместе с Олегом Винником приехали в его село и сыграли пышную свадьбу. Соседи до сих пор вспоминают, что на их праздновании гремела вся деревня.

Таюне

Таюне — вовсе не высокомерная. Односельчани Винника рассказывают, что когда она с супругом приезжают в деревню, то даже покупают продукты в местном магазине, и всегда очень приветливы со всеми.

Еще один факт — Олег ласково называет свою возлюбленную Тая.

Таюне

Они живут вместе, но скрывают данную информацию, чтобы сохранять имидж одинокого волка — так на концерты Винника будут ходить больше фанаток.

У Таюне есть ребенок. Это, вероятно, сын от Олега. Зовут мальчика Юлиан. Он живет и учится в Германии, куда мама с папой часто приезжают. Олег и Таисия Сватко много работают, чтобы обеспечить своему единственному сыну безбедную жизнь и покрыть всего его потребности.

Таюне

Несмотря на свой возраст, Таюне выглядит очень молодой и стройной. Во многом это из-за регулярного спорта, правильного питания и благодаря профессиональной работе стилистов.

Олег Винник с женой Таюне

С кем у Олега Винника на самом деле был роман: Таюне, Нино или Алена Шоптенко?

Источник: 1 Минута