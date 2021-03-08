ТОП-10 самых красивых певиц Украины: Кароль, Астафьева, Санина и другие

Тина Кароль

Быть безупречными многим артистам помогает профессиональный макияж и даже пластическая хирургия. Однако есть и те, которые могут похвастаться естественной красотой. Мы составили подборку самых очаровательных украинских певиц, которые могут похвастаться красотой, которой наделила их природа.

Тина Кароль

Тина Кароль трижды становилась самой красивой женщиной Украины по версии журнала Viva. Кроме шикарных природных данных Тина обладает прекрасным чувством и стиля и знает, как подчеркнуть свои достоинства правильным нарядом.

Юлия Санина

Юлия Санина

Солистка группы «The Hardkiss» Юлия Санина имеет очень эффектную и запоминающуюся внешность. Также певица может похвастаться шикарной физической формой, которую не потеряла даже после рождения ребенка.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева является кумиром для многих девочек, которые подражают ее стилю. Трудно представить, что Наде уже 30 лет, ведь она выглядит намного моложе своего возраста.

Настя Каменских

Настя Каменских

Изюминкой Насти Каменских являются не только ее кудри, а и сочные формы. Девушка часто будоражит фантазию своих поклонников, публикуя ну очень нескромные снимки.

Мишель Андраде

Мишель Андраде

Молодая украинская певица боливийского происхождения покорила публику не только очаровательным голосом, а и своей экзотической внешностью.

Оля Полякова

Оля Полякова

38-летняя Оля Полякова выглядит гораздо моложе своего возраста. Самые длинные ноги Украины, длинные белокурые волосы и выдающийся бюст сделали Полякову предметом обожания многих украинских мужчин.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Даша Астафьева известна не только, как певица, но и как актриса и модель. Девушка своей красотой покорила сердце владельца империи Playboy и завоевала престижный титул Playmate.

Злата Огневич

Злата Огневич

Красоту украинской певицы Златы Огневич оценили далеко за пределами родной страны. В 2013 году, когда Злата представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", ее признали самой красивой конкурсанткой того года.

Санта Димопулос

Санта Димопулос

Певица и танцовщица Санта Димопулос обладает просто восхитительной внешностью. Неудивительно, что девушка с легкостью попала в популярную группу "ВИА Гра".

Джамала

Джамала

Украинская певица Джамала впечатляет естественностью и яркой, нестандартной внешностью.

Источник: 1 Минута