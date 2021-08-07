Топ-10 завидных украинских холостяков: Кличко, Дурнев, Птушкин, Пивоваров и другие (Фото и биография)

Владимир Кличко

Инстаграм программы "Зірковий шлях" публикует подборку одиноких мужчин — сильных, привлекательных и талантливых.

Владимир Кличко

Владимир Владимирович Кличко — украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Один из двух братьев Кличко. Младший брат городского главы Киева, бывшего профессионального боксёра, бывшего обладателя титула чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO и WBC Виталия Кличко.

Антон Птушкин

Антон Птушкин

Анто́н Ю́рьевич Птушкин — украинский радио- и телеведущий, диджей и видеоблогер. Заслуженный журналист Украины.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Артём Владимирович Пивоваров — украинский певец в стиле нью-вейв, поп, музыкант, автор песен, саунд-продюсер.

Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар – известный украинский танцор, участник шоу "Танцы со звездами".

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Жан Венсанович Беленюк — украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Чемпион Европейских игр 2019 года в Минске. Заслуженный мастер спорта Украины.

Макс Барских

Макс Барских

Макс Барских - украинский певец, композитор и автор песен.

DZIDZIO

DZIDZIO

«DZIDZIO» — украинская поп- и фолк-рок-группа, основанная в 2009 году. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа".

Алексей Дурнев

Алексей Дурнев

Алексей Дурнев - украинский телеведущий и продюсер, шоумен.

Позитив

Позитив

Позитив - украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр.

Алексей Тригубенко

Алексей Тригубенко

Алексей Тригубенко - участник шоу "Холостячка", бизнесмен.

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