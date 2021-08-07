Топ-10 завидных украинских холостяков: Кличко, Дурнев, Птушкин, Пивоваров и другие (Фото и биография)
Инстаграм программы "Зірковий шлях" публикует подборку одиноких мужчин — сильных, привлекательных и талантливых.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Владимир Владимирович Кличко — украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Один из двух братьев Кличко. Младший брат городского главы Киева, бывшего профессионального боксёра, бывшего обладателя титула чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO и WBC Виталия Кличко.
Антон Птушкин
Антон Птушкин
Анто́н Ю́рьевич Птушкин — украинский радио- и телеведущий, диджей и видеоблогер. Заслуженный журналист Украины.
Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Артём Владимирович Пивоваров — украинский певец в стиле нью-вейв, поп, музыкант, автор песен, саунд-продюсер.
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар – известный украинский танцор, участник шоу "Танцы со звездами".
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Жан Венсанович Беленюк — украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Токио 2020, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Чемпион Европейских игр 2019 года в Минске. Заслуженный мастер спорта Украины.
Макс Барских
Макс Барских
Макс Барских - украинский певец, композитор и автор песен.
DZIDZIO
DZIDZIO
«DZIDZIO» — украинская поп- и фолк-рок-группа, основанная в 2009 году. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа".
Алексей Дурнев
Алексей Дурнев
Алексей Дурнев - украинский телеведущий и продюсер, шоумен.
Позитив
Позитив
Позитив - украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр.
Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко - участник шоу "Холостячка", бизнесмен.
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