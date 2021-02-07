Топ 5 лучших песен Могилевской, которые возвели ее на Олимп славы : клипы и скрытое содержание

Это слова Народной артистки Украины, певицы и композитора, актрисы и телеведущей Натальи Могилевской.

У нее множество хитов, наполненных нежностью и теплом, драйвом и весельем, а главное - безграничной любовью.

Возможно, поэтому многие ее песни стали по-настоящему народными, их знают на память, под них хочется танцевать.

Певица стала частью истории нашей страны для целого поколения украинцев. Мы сделали подборку 5 лучших песен, которые возвели Наталью Могилевскую на Олимп славы.

Покохала

Трогательная песня о зарождающейся любви, полной надежд на счастливое будущее.

Полюби меня такой, какая я есть

Одна из самых любимых песен, не теряющая своей популярности более десяти лет.

Без нее, пожалуй, не обходится ни одна украинская свадьба, под нее "зажигают" на корпоративах и домашних праздниках.

Місяць

Нежная композиция "Місяць" стала песней года в Украине в 1999 году и сделала Наталью Могилевскую одной из лучших украинских исполнительниц. Эту песню о любви многие считают народной. Мало кто знает, что автором слов и музыки к ней является сама певица.

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Это любовная история о паузе в отношениях, о душевных страданиях после ухода любимого человека. Творчество Могилевской во многом автобиографично. Ее песни о влюбленности, расставании как письма определенным людям, определенным событиям.

Я завелась

Эта зажигательная песня стала поворотным пунктом в карьере певицы и была написана сразу после трехлетней паузы, проведенной в Индии.

Она о пробуждении женской силы, душевной гибкости и мягкости.

Источник: 1 Минута