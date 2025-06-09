Топ‑5 місць для ловлі коропа в Харківській області (2025)
Огляд включає 5 водойм в Харківській області, де можна ловити коропа — від безкоштовних до комерційних ставок. Розглянуто типи водойм, популяцію риби, умови ловлі, інфраструктуру та ціни. В кінці — рекомендації за стилем риболовлі.
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Вільхівське водосховище (безкоштовно)
Величезне водосховище з вільним доступом, розташоване на річці Оскіл. Тут стабільно ловиться короп, білий амур, карась та окунь. Підходить для тих, хто хоче порибалити без оплати, серед мальовничої природи.
Розташування: Харківська обл., Оскіл (Вільхівка)
Умови: безкоштовно, можна ловити будь‑якою снастю
Озеро Костянтівка (комерційне)
Хороший комерційний ставок, площею близько 5 га. Тут водиться короп, білий амур, товстолобик, карась, судак та окунь. Підготовлені місця для рибалки, можливий риболовний відпочинок з комфортом.
Розташування: Харківська обл., біля с. Костянтівка
Умови: платна риболовля (треба уточнювати тарифи на місці); комфортабельні місця для рибалки
Додаткова порада
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Ставок «Перші Бугаї» (комерційне)
Ставок площею приблизно 8 га, розташований в Золочівському районі. Популярний серед місцевих рибалок — ловляться коропи, товстолобик, амурів, карась. Добре обладнані під’їзд та місця для ловлі.
Розташування: Харківська обл., с. Орешанка, Золочівський р‑н
Контакти: +380 68 905 40 17; +380 97 035 86 56
Умови: платна риболовля, підтримується інфраструктура — альтанки, доріжки
Рясне (база «Літо»)
База відпочинку з комерційним ставком, що приваблює сімейними виїздами. У водоймі є короп, амур, карась сріблястий, судак, щука, товстолобик та окунь. Додатково доступні альтанки, зона для пікніку, санітарні зручності.
Розташування: Харківська обл., с. Рясне, база «Літо»
Умови: платно, інфраструктура бази, комфортна риболовля
Ставок у м. Валки («Гонтів яр»)
Комерційна водойма в межах міста Валки. Тут ловиться короп та карась сріблястий. Ідеально підходить для швидких вечірніх або ранкових сесій — поруч є зручна дорога й інфраструктура міста.
Розташування: Харківська обл., м. Валки — Гонтів яр
Умови: платна, тарифи потрібно уточнювати на місці; прості умови, зручний доступ
Якщо шукаєте локацію з вільним доступом — обирайте Вільхівське водосховище. Для поєднання комфорту та ефективної ловлі коропа — озеро Костянтівка або «Перші Бугаї». Якщо вам по душі сімейний відпочинок — база «Літо» в Рясному. А для швидких сесій у місті — ставок «Гонтів яр» у Валках. Перед відвідинами обов’язково уточнюйте тарифи та умови риболовлі. Успіхів і трофейних риб у 2025 році!