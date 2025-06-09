Топ‑5 місць для ловлі коропа в Харківській області (2025)

Огляд включає 5 водойм в Харківській області, де можна ловити коропа — від безкоштовних до комерційних ставок. Розглянуто типи водойм, популяцію риби, умови ловлі, інфраструктуру та ціни. В кінці — рекомендації за стилем риболовлі.

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Вільхівське водосховище (безкоштовно)

Величезне водосховище з вільним доступом, розташоване на річці Оскіл. Тут стабільно ловиться короп, білий амур, карась та окунь. Підходить для тих, хто хоче порибалити без оплати, серед мальовничої природи.

Розташування: Харківська обл., Оскіл (Вільхівка)

Умови: безкоштовно, можна ловити будь‑якою снастю

Озеро Костянтівка (комерційне)

Хороший комерційний ставок, площею близько 5 га. Тут водиться короп, білий амур, товстолобик, карась, судак та окунь. Підготовлені місця для рибалки, можливий риболовний відпочинок з комфортом.

Розташування: Харківська обл., біля с. Костянтівка

Умови: платна риболовля (треба уточнювати тарифи на місці); комфортабельні місця для рибалки

Додаткова порада

Після жорсткого дня злову, радимо перевірити спорядження на Fishing ROI: каталог коропових удилищ, підсаки, садки. Уся продукція присвячена саме карпфішингу.

Ставок «Перші Бугаї» (комерційне)

Ставок площею приблизно 8 га, розташований в Золочівському районі. Популярний серед місцевих рибалок — ловляться коропи, товстолобик, амурів, карась. Добре обладнані під’їзд та місця для ловлі.

Розташування: Харківська обл., с. Орешанка, Золочівський р‑н

Контакти: +380 68 905 40 17; +380 97 035 86 56

Умови: платна риболовля, підтримується інфраструктура — альтанки, доріжки

Рясне (база «Літо»)

База відпочинку з комерційним ставком, що приваблює сімейними виїздами. У водоймі є короп, амур, карась сріблястий, судак, щука, товстолобик та окунь. Додатково доступні альтанки, зона для пікніку, санітарні зручності.

Розташування: Харківська обл., с. Рясне, база «Літо»

Умови: платно, інфраструктура бази, комфортна риболовля

Ставок у м. Валки («Гонтів яр»)

Комерційна водойма в межах міста Валки. Тут ловиться короп та карась сріблястий. Ідеально підходить для швидких вечірніх або ранкових сесій — поруч є зручна дорога й інфраструктура міста.

Розташування: Харківська обл., м. Валки — Гонтів яр

Умови: платна, тарифи потрібно уточнювати на місці; прості умови, зручний доступ

Якщо шукаєте локацію з вільним доступом — обирайте Вільхівське водосховище. Для поєднання комфорту та ефективної ловлі коропа — озеро Костянтівка або «Перші Бугаї». Якщо вам по душі сімейний відпочинок — база «Літо» в Рясному. А для швидких сесій у місті — ставок «Гонтів яр» у Валках. Перед відвідинами обов’язково уточнюйте тарифи та умови риболовлі. Успіхів і трофейних риб у 2025 році!